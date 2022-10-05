Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

05.10.2022 13:20
Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nca açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK- Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor- Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Antalyaspor- Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Giresunspor- Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar:
14.30 Ümraniyespor- Kayserispor: Burak Şeker
17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe- Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Başakşehir- Sivasspor: Kadir Sağlam

YORUMLAR
500
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor
Kaynak: AA

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:28 Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda! Avrupa ülkeler anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement