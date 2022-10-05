Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ekim Cuma:20.00 Gaziantep FK- Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
8 Ekim Cumartesi:14.30 İstanbulspor- Ankaragücü: Yasin Kol
9 Ekim Pazar:
14.30 Ümraniyespor- Kayserispor: Burak Şeker
17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe- Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Başakşehir- Sivasspor: Kadir Sağlam
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika