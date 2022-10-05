Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

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