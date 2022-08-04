Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

04.08.2022 13:23
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 İstanbulspor- Trabzonspor: Arda Kardeşler

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK: Ali Şansalan

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.15 Giresunspor- Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

YORUMLAR
500
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:09 4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:40:05. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement