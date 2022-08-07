Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

07.08.2022 20:14
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalya ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

19. dakikada atılan ara pasta sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kale önüne kadar gelip kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol tarafa pasını aktardı. Bu noktada topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

28. dakikada Efecan Karaca'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içine sol taraftan girip kaleci Viviano'yu çalımlayarak çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

39. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fabio Borini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Biraschi x, Burak Bekaroğlu x, Emir Tintiş x, Caner Erkin x, Fabio Borini x, Matteo Ricci x, Shukurov x, Levent Mercan x, Ozdoev x, Mbaye Diagne x

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Ahmed Musa, Kerim Frei, Kazım Kazım, Jimmy Durmaz, Nicholas, Salih Dursun, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Jure Balkovec xx, Candeias xx, Umut Güneş xx, Leroy Fer xx, Yusuf Özdemir xx, Efecan Karaca xxx, Efkan Bekiroğlu xxx, Wilson Eduardo xxx

Yedekler: Marafona, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Targhalline, Miha Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Wilson Eduardo (dk. 19), Efkan Bekiroğlu (dk. 28) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır, Candeias (Alanyaspor), Shukurov (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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