Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor - Son Dakika
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Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor

06.08.2022 10:42
Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor

SPOR Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, 7 yıldır sahasında galibiyet alamadığı rakibini mağlup etmek istiyor.

SPOR Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, 7 yıldır sahasında galibiyet alamadığı rakibini mağlup etmek istiyor. Kırmızı beyazlılar geçen sezon kırdığı ve devam eden rekorlarını da geliştirmenin planlarını yapıyor.

2022- 2023 sezonunun ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, Pazar günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde hafta boyunca yaptıkları çalışmada sezona galibiyetle başlamaya odaklandı.

LİGDE 53, TOPLAMDA 63'ÜNCÜ KEZ

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray sezonun ilk maçında oynayacakları mücadele ile Süper Lig'de 53, toplamda ise 63'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 62 maçın 10'u Türkiye Kupası, 52'si ise Spor Toto Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor, toplamda oynanan 62 maçta 8 galibiyet, 18 beraberlik ve 36 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

ANTALYA'DA GALATASARAY ÜSTÜN

Kırmızı beyazlılar ile sarı kırmızılıların Antalya'da oynadığı maçlarda İstanbul temsilcinin üstünlüğü göze çarpıyor. Antalya'da oynanan 31 maçta Antalyaspor sadece 4 galibiyet alırken, 11 beraberlik ve 16 da yenilgi aldı. Geçen sezonun son haftasında Antalya'da oynanan Spor Toto Süper Lig maçında iki takım sahadan 1- 1 beraberlikle ayrıldı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor, 2015-2016 sezonundan sonra Antalya'da ağırladığı Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi. Fraport TAV Antalyaspor 2015- 2016 sezonunda Antalya'da oynanan maçta rakibini 4-2 mağlup ederken sonrasında oynadığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

REKORLARINI GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla kulüp tarihinde rekorlar kıran futbol sorumlusu Nuri Şahin ve futbolcuları, bu sezon kaldığı yerden devam etmenin planlarını yapıyor. Kırmızı beyazlılar geçen sezon genelde 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Galatasaray karşısında bu seriyi 17 maça çıkarmak istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. İç saha maçlarında da rakiplerine şans tanımayan Akdeniz ekibi 13 maç yenilgi yüzü görmezken 8 galibiyet ve 5 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

5 OYUNCU İLK KEZ FORMA GİYECEK

Fraport TAV Antalyaspor'da 5 oyuncu futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde ilk kez takımı adına forma terletecek. Kırmızı beyazlılarda sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen kaleci Alperen Uysal, Alman ekibi Werder Bremen'den takıma dahil olan defans oyuncusu Ömer Toprak, Göztepe'den ayrılarak takıma gelen Soner Aydoğdu'nun yanı sıra Sam Larsson ve Cemali Sertel görev verilmesi halinde Antalyaspor formasını ilk kez giyecek.

5,5 YIL SONRA HASAN SUBAŞI'NDA ANTRENMAN

Fraport TAV Antalyaspor, 5,5 yıl önce Döşemealtı'nda yapılan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne taşınırken, Galatasaray maçı öncesi Hasan Subaşı Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası açık olan antrenmanı taraftarlar da izledi. Antalyaspor taraftarları alkışlar ve meşaleler yakarak sezon öncesi takıma moral verdi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında Pazar günü saat 21.45'de Corendon Airlines Park Antalya'da oynanacak Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Galatasaray'ı sahasında 7 yıl sonra yenmeyi planlıyor - Son Dakika

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