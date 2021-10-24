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Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı - Son Dakika

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı

24.10.2021 11:32
Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı

Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık bölümünde 12 puan toplamıştı.

Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık bölümünde 12 puan toplamıştı. Bordo-mavililer, bu sezon ise 24 puan elde ederek 12 puanlık bir fark oluşturdu.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezona fark atmaya devam ediyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona 12 puanlık bir fark atarak liderlik koltuğunda yer aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2020-21 sezonunda 14. sırada bulunuyordu.

Abdullah Avcı gelişiyle yükseliş dönemi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçmişti. Yaklaşık 1 yıldır Karadeniz ekibini çalıştıran tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımla yükselen bir trend yakaladı. Avcı, geçtiğimiz sezon 17. sıradan aldığı takımı Avrupa kupalarına taşırken, bu sezon ise namağlup lider yoluna devam ediyor.

Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon 32 maçta 2.03 puan ortalaması yakalarken, bu sezon ise ortalamasını 10 maçta 2.40'a çıkardı.

Avcı'dan öncesi ve sonrası

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 defa da beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Abdullah Avcı, alt sıradan aldığı takımı zirveye taşıdı.

Bu sezon

Trabzonspor bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmedi. Namağlup olarak zirvede bulunan bordo-mavililer Süper Lig'de ise 22 maçtır yenilmeyerek önemli bir istatistiğe imza attı. Yükselişini sürdürmeye devam eden Trabzonspor, rakip fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Deplasman yenilmezliğini 1 yıla çıkardı

Trabzonspor, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. 365 gün önce son dış saha yenilgisini yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra 23 deplasman müsabakasında 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, konuk olduğu Göztepe mücadelesinden galip ayrılmasıyla birlikte deplasmandaki yenilmezliğini 1 yıla çıkardı.

Büyük maçları kaybetmedi

Trabzonspor geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı iki maçı kaybederken, bu sezon ise yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 kaybederken, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Bu maçın ardından Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı maçları kaybetmedi. Bu sezonun 4. haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup etti. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı - Son Dakika Spor


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