Türkiye Satranç Şampiyonası'nda ikinci olan olan milli takım oyuncusuna ödülü verildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Satranç Şampiyonası'nda Türkiye 2'incisi olarak dereceye giren Demhat Zerey'e ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından ödül verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) katkılarıyla hibrit bir şekilde düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda 'Küçükler, erkek' kategorisinde Türkiye 2'incisi olarak dereceye giren milli takım oyuncusu Demhat Zerey'e Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner tarafından ödülü verildi. İl düzeyinde Mardin 12 yaş altı birinciliği, Şanlıurfa 14 yaş altı 1'inciliği, Diyarbakır Forum Avm 12 Yaş Altı Satranç Turuvası 1'inciliği, Karaman Açık Kategori Elo Satranç Turnuvası 1'inciliği ile ulusal düzeyde Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye 2'incisi olarak dereceye giren Mazıdağı Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Demhat Zerey, en son Konya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 9. olarak milli takım oyuncusu olmaya hak kazandı.

"Öğrencimiz diğer öğrencilere örnek olacak"

Yapılan satranç turnuvasında 2'inci olan Demhat Zerey'in diğer öğrencilere de örnek olacağını ifade eden Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş, satranç etkinlikleri ile ilgili gelişmelere imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Kaymakam Görmüş, "Biz Mazıdağı ilçemizde okuyan öğrencimizin satranç turnuvasında Türkiye 2'incisi olarak dereceye girmesinden memun olduk. Bizim memnuniyetten ziyade beklentimiz, inşallah öğrencimiz diğer öğrencilere de örnek olacak, bir satranç ilçesi gibi anılacağız ve daha iyi başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Özellikle çocuklarımıza örnek olduğu zaman yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının farkındayız. Bu yüzden arkadaşımız da diğer öğrencilerimize örnek olacak ve biz inşallah 6-8 ay gibi bir süre zarfında ilçemizde 3 veya 4 kişiye ödül verirken, basın mensuplarımız ile röportaj yapmış olacağız. Bu anlamda umutluyuz" dedi.

"Öğrencimizi başarısından dolayı tebrik ederim"

Satranç Şampiyonasında dereceye girmesinde katkılarından dolayı Demhat Zerey'in ailesi ve eğitmenlerine teşekkür eden Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, Türkiye 2'incisi olan Demhat Zere'yi tebrik ettiklerini ifade ederek, "İnsan yaşamında var olan mücadelenin tahta üzerinde anlatımı olan satranç, neden sonuç ilişkisi içerisinde hayatı bir bütün olarak kavramayı ve stratejik düşünmeyi sağlayan bir spor dalıdır. İyi satranç oynayan çocukların her açıdan daha başarılı günlük olaylara, çevrelerine karşı daha duyarlı ve sorumlu oldukları bilimsel olarak da tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerimize yönelik satranç turnuvaları düzenledik. Amacımız öğrencilerimizi satranç oynamaya teşvik etmekti" diye konuştu.

"Hedefim,Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonu olmak"

Satranç serüveninin ablası ile başladığını belirten milli takım oyuncusu Demhat Zerey, bundan sonraki hedefinin Türkiye şampiyonu olup Avrupa şampiyonluğuna yürümek olduğunu açıkladı. Zerey, "Satranç serüvenim ablam ile başladı. Bir gün ablam başka bir oyuncu ile oynuyordu. Ben de ondan heves alarak satranca başladım. Türkiye şampiyonası Konya Selçuklu Kongre Merkezin'de gerçekleştirdildi. Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyorum, ondan sonra olursa da tabi Avrupa Şampiyonluğu'na çıkıp orada ülkemizi temsil etmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN