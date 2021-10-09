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Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika

Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti

09.10.2021 11:29
Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Milli sporcuları kabul etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Milli sporcuları kabul etti.

Vali Dr. Kızılkaya, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve antrenörler ile milli sporcuları kabulünde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıdan dolayı antrenör ve milli sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'dan ve diğer branşlarda başarı elde eden sporculardan örnekler veren Vali Dr. Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlarda alınan başarılar, Türk sporcularına moral ve örnek olmuştur. Biz büyük bir ülkeyiz ve ülkemizde şüphesiz yetenekli gençlerimiz var. Bu yetenekleri ortaya çıkarıp, iyi yetiştirip başta ulusal, daha sonra uluslararası müsabakalara hazırlamamız gerekiyor. Gençlik ve Spor teşkilatlarına, antrenörlerimize ve ailelerimize büyük görevler düşüyor. Sporculuk disiplin istiyor. Ayrıca spor, başta sağlık olmak üzere iyi çalışma alışkanlığı da kazandırır. Sadece bir başarıyla yetinmemeliyiz. Bir sporu, düzenli olarak yapmak bir başarıdır. Müsabakalara katılmak da ayrı bir başarıdır. Hedefimizi yukarıda tutacağız. Başarılı olup, inşallah bayrağımızı yurt dışında da her dalda temsil edecek noktaya gelirsiniz. İlimizde milli sporcuların ve yetenekli gençlerin olması sevindirici. Sporcularımızın, yüksek başarılar elde edebilmeleri konusunda her türlü desteği vereceğiz."

Başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir de kentteki sportif faaliyetler hakkında bilgi verdi. Vali Dr. Kızılkaya, sporcularla bir süre sohbet ederek, atletizm dalında Gençler Balkan Şampiyonasında altın madalya kazanan Orçun Ünalan'a ve Yasin Sosa'ya, Gençler Balkan Şampiyonasında bronz madalya kazanan Hayriye Nur Arı'ya, karate dalında Ümit Genç Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü ve Dünya Gençlik Ligi 7'ncisi Muhammet Tezcan'a, tekvando branşında Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Alper Tuncay'a, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında üçüncülük elde eden Neslişah Ençok'a, Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında altın madalya kazanan Ali Osman Üstün'e, Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında bronz madalya kazanan Şüheda Yangın'a ve Metehan İncesu'ya, Multi Avrupa Oyunlarında üçüncülük elde eden Hanife Yıldız ile judo dalında Ümitler Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazanan Elif Arıcı'ya, çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK

Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti
Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti
Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti
Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Dr. Kızılkaya başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika Spor


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