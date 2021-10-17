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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

17.10.2021 15:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Gürhan Gül, Sema KayıkçıBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Murat Karakaya, Miskevich, Dautefendic, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Uğur Kılınç)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Murat Karakaya, Miskevich, Dautefendic, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Uğur Kılınç)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija)

Setler: 18-25, 22-25, 20-25

Süre: 78 dakika (23, 27, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Efeler Ligi, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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