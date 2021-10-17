Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Murat Karakaya, Miskevich, Dautefendic, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Uğur Kılınç)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija)
Setler: 18-25, 22-25, 20-25
Süre: 78 dakika (23, 27, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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