Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Kadir Girente, Ahmet Cenesiz
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Dosanjh, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Enaboifo, Yusuf Eken, Umut Durur (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Resul Gün, Batuhan Karaca, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Halkbank: Selçuk Keskin, Vucicevic, Vigrass, Bruno, Mustafa Koç, Bayram Efe (Caner Ergül, Volkan Done, Aslan Ekşi)
Setler: 19-25,18-25,17-25
Süre: 81 dakika (29, 26, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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