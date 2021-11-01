Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı

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Kadın plaj voleybolu ve hentbolu takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma, kural değişikliği getirdi.

Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı, bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptırılmıştı. Yoğun eleştiriler sonrası bu kural değiştirildi.

ŞORT GİYİLEBİLECEK

The Guardian'ın haberine göre, Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptıran Uluslararası Hentbol Federasyonu, cinsiyetçilik suçlamalarına yoğun şekilde maruz kalınca forma kurallarını değiştirdi. UHF, kadın sporcuların bisiklet şortu ve tank top atlet giymesine izin verdi.

BEDENLERİNE SIKI SIKI OTURACAK

Yeni düzenlemede kadın sporcuların 'bedenlerine sıkı sıkıya oturan dar ve kısa pantolon giymeleri gerektiği' söylenirken, erkek sporcular 'çok bol olmaması şartıyla dizlerinin 10 cm yukarısında normal şort giymeye' devam edecek.