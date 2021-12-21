Sporda 2021 böyle geçti: Nisan

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 8 madalya kazandı.

Varşova'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcular, şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederken, 5 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı da Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza Kayaalp, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Milli takım, erkekler serbest stil müsabakalarını ise 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı. Bu kategoride Taha Akgül ve Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz gümüş madalya aldı. Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanının da sahibi oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre nisan ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 NİSAN

Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığına Hasan Akkuş seçildi.

2 NİSAN

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde Vedat Albayrak, altın madalya elde etti. Turnuvanın ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Albayrak, finalde İtalyan Christian Parlati ile karşılaştı.

3 NİSAN

Milli halterci Melisa Güneş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Melisa Güneş, koparmada 68 kiloluk derecesiyle gümüş, silkmede 83, toplamda ise 151 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Milli Takımı, Antalya Grand Slam'ı birer altın, gümüş ve bronz madalyayla 4'üncü sırada tamamladı.

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

4 NİSAN

İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde ise dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muammer Şahin koparmada 112 kilo kaldırarak gümüş, Sümeyye Kentli ise silkmede 110 kilo kaldırarak bronz, Ferdi Hardal ise toplamda 287 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

5 NİSAN

Milli para badmintoncu Emine Seçkin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 3. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda 1'er altın ve gümüş olmak üzere 2 madalya kazandı.

Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda ise altın madalya kazandı.

6 NİSAN

Kuzey Kore, sporcularını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

Erkekler 73 kiloda yarışan milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 160 kilo kaldırarak toplamda da 341 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

7 NİSAN

Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli Milli halterci Berfin Altun silkmede 121 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

9 NİSAN

Milli kürekçi Onat Kazaklı, İtalya'da düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) olimpiyat kotası elde etti.

Kadınlar 81 kiloda yarışan milli halterci Rabia Kaya, Avrupa Halter Şampiyonası'nda, koparmada 100 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı. Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa şampiyonu olurken Hatice Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs gümüş madalya elde etti.

10 NİSAN

Japonya'nın Wakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesinde yaşayan Türk kızı Durna Özkaya, kente uğrayan Tokyo Olimpiyatları meşalesini taşıdı.

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar, çiftler ve trioda 3 altın madalya kazanarak, 3 Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı.

Milli tekvandocular Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazandı.

11 NİSAN

Türkiye, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı. Şampiyonada Daniyar İsmailov iki altın, Muhammet Furkan Özbek iki altın ve bir bronz, Melisa Güneş bir gümüş ve iki bronz, Muammer Şahin bir gümüş, Melike Günal üç bronz, Berfin Altun, Rabia Kaya, Sümeyye Kentli, Ferdi Hardal ve Şaziye Erdoğan da birer bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bulgaristan'da düzenlenen Nikola Petrov-Dan Kolov Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Türkiye Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları toplam 15 madalya kazandı. Serbest Güreş Milli Takımı 3 bronz, 2 gümüş, Grekoromen Milli Takımı ise 1 altın, 1 gümüş, 8 bronz madalya aldı.

17 NİSAN

Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kilo finalinde Belçikalı Matthias Casse'yi yenen Vedat Albayrak, altın madalya elde etti.

18 NİSAN

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021), Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Udine kentinde düzenlenen Dünya Serisi'nin İtalya etabını 5'i altın, 7'si gümüş, 2'si bronz 14 madalyayla tamamladı.

Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayi, Fransız Lea Fontaine'yi yenerek altın madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile ikinci sırada tamamladı.

İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si üçüncü serisinde milli sporcular organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.

Milli sporcu Rabia Cirit'in İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si 3. serisinde gülle atmada elde ettiği 8.14 metrelik derecesi Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından onaylandı. IPC'nin kararıyla Rabia Cirit, kadınlar gülle atmada gümüş madalya kazandı.

21 NİSAN

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

22 NİSAN

Milli sporcu Büşra Işıldar, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

24 NİSAN

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'nde milli sporcu Berke Saka, elde ettiği dereceyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nı milli güreşçiler 8 madalyayla tamamladı. Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler serbest stilde Taha Akgül ve Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz gümüş madalya aldı.

25 NİSAN

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. Adem Asil ise barfiks aleti finallerini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.