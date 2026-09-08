Sporting, Galatasaray maçı için son antrenmanını yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Sporting, hazırlıklarını tamamladı. Portekiz ekibi, TSİ 22.00'deki maç öncesi son çalışmasını teknik direktör Rui Borges yönetiminde gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Portekiz temsilcisi Sporting, hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi son çalışmasını Cristiano Ronaldo Akademi'sinde yaptı.
Teknik direktör Rui Borges yönetiminde salonda başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda futbolcular, sahada iki grup halinde top kapma ve pas çalıştı.
Kaynak: AA
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