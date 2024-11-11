Sporting Lizbon'da Yeni Teknik Direktör Joao Pereira - Son Dakika
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Spor

Sporting Lizbon'da Yeni Teknik Direktör Joao Pereira

Sporting Lizbon\'da Yeni Teknik Direktör Joao Pereira

Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından Sporting Lizbon, Joao Pereira'yı atadı.

11.11.2024 13:53
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Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'den boşalan teknik direktörlük görevine Sporting B Takımı antrenörü Joao Pereira'nın getirildiğini duyurdu.

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'da başarılı bir dönem geçiren Teknik Direktör Ruben Amorim, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Manchester United'a imza atmıştı. Sporting, Amorim'den boşalan teknik direktörlüğe Sporting B Takımı'nın antrenörü Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması da giyen 40 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini noktalayarak antrenörlüğe adım atmıştı. Sporting Lizbon, alt yaş gruplarında görev yapan genç çalıştırıcının A takımın başına geçmesini sosyal medya hesabından 'yeni bir pazuband, aynı hırs' başlığıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de 4 sezon Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, 3 gol, 19 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sporting Lizbon'da Yeni Teknik Direktör Joao Pereira - Son Dakika

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