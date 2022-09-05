Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.09.2022 22:23
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 19 MayısHakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat GüzYılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk. 58 Ahmet Sağat)

Manisa FK: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 71 Stark), Gakpa (Dk. 71 Grezda) Batuhan Kör (Dk. 58 Adem Büyük), Diallo (Dk. 90+4 Alioune Ba), Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu

Gol: Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mücahit Albayrak, Dk. 24 Yusuf Abdioğlu, Dk. 76 Osman Çelik, Dk. 80 Sarp Ekinci, Dk. 84 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Domgjonas, Dk. 65 Diallo, Dk. 72 Grezda (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Manisa Fk, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Maçın 45. dakikasında Yılport Samsunspor, Boldrin ile bir penaltıdan yararlanamadı.

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1 Ç. Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Ç. Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik, Yunus Emre, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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