Atakaş Hatayspor:   1-0 - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor:   1-0

12.08.2022 23:28
Atakaş Hatayspor:   1-0

STAT: Akyazı StadyumuHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan DedeşTRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan (Dk. 46 Abdülkadir), Bakasetas, Visca (Dk. 43 Kouassi), Trezeguet (Dk. 90 Yusuf), Cornelius (Dk. 74 Djaniny)ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce- Kamil (Dk.

STAT: Akyazı Stadyumu

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan (Dk. 46 Abdülkadir), Bakasetas, Visca (Dk. 43 Kouassi), Trezeguet (Dk. 90 Yusuf), Cornelius (Dk. 74 Djaniny)ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce- Kamil (Dk. 72 Sadık), Simon, Vranjes, Falette, Riberio (Dk. 87 Varga), Aabid (Dk. 79 Mehdi), Musa (Dk. 46 Onur), Saint-Louis (Dk. 72 Kamara), Lobjanidze, El KaabiGOL: Dk. 71 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Yusuf, Bakasetas (Trabzonspor) - Riberio, Musa, Kamara (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 71'inci dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. 27'nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca pasını Cornelius'a verdi. Cornelius'un vuruşunda savunmada Falette ayak koydu.29'uncu dakikada Visca'nın kullandığı kornerde kaleci Erce topu elinden kaçırdı. Hatayspor defansının uzaklaştırmak istediği topta Trezeguet vuruşunu yaptı. Kaleci Erce'den dönen topu Hugo tamamlamak isterken, Erce çizgide meşin yuvarlağın sahibi oldu.30'uncu dakikada Bakasetas'ın pasıyla topla buluşan Eren yerden içeri çevirdi. Savunmaya çarpan top havalandıktan sonra Cornelius kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'da tekrar izlenen pozisyonda ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.39'uncu dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sonrasında yer kalan Visca, oyuna devam edemedi. Bosna Hersekli yıldız, ambulansla hastane kaldırıldı. Visca, sedyedeyken 'iyiyim' işareti yaptı. Taraftarlar da tezahüratlarda bulunduğu Visca'yı alkışladı.Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.71'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.

TRABZONSPOR'UN KANADI KIRILDITrabzonspor'da Edin Visca, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan Visca'nın sol kolunun kırıldığı öğrenildi. Başarılı kanat oyuncusu, 2 ay sahalardan uzak kalacak.BORDO-MAVİLİLER, 104 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTUTrabzonspor, geçen sezon ligin 35'inci haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından 104 gün sonra taraftarıyla buluştu. Bordo mavili taraftarlar geçtiğimiz sezonu şampiyon takımlarını yeni sezonda sahasındaki ilk maçta yalnız bırakmadı. 36 bin taraftar, 40 bin kişi kapasiteli Akyazı Stadyumu'nu doldurarak takımlarını destekledi.DOĞUCAN LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİTrabzonspor'un başarılı oyuncularından Dorukhan Toköz maçtan önce gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle yedek kulübesine aldı. Avcı, Hatayspor karşısında Dorukhan'ın yerine ilk 11'de Doğucan'ı sahaya sürdü. Trabzonspor'a sezon başında katılan ve Süper Kupa final maçı olan Sivasspor mücadelesinde 8 dakika forma giyen Doğucan Haspolat, bordo mavili formayla Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Marek Hamsik, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen Atakaş Hatayspor maçında forma giymedi. Öte yandan yeni sezon öncesinde Trabzonspor'dan Atakaş Hatayspor'a transfer olan kaleci Erce Kardeşler, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Serkan Ok, Hatayspor, Akyazı, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor:   1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor:   1-0 - Son Dakika
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