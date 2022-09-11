Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

11.09.2022 22:16
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz TurgutAltay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 46 Eren Karataş), Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 77 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 64 Salih Sarıkaya), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz Turgut

Altay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 46 Eren Karataş), Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 77 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 64 Salih Sarıkaya), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu (Dk. 90+1 Erdem Özcan)???????, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Paixao

Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Dk. 60 Ali Aytemur), Cenk Şen, Kenan Özer (Dk. 60 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Recep Aydın, Celal Dumanlı (Dk. 60 Drazic), Bahadır Erol (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Jahovic

Goller: Dk. 40 Paixao, Dk. 74 Cenk Şen (Kendi kalesine) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 49 Yusuf Tekin, Dk. 76 Björkander, Dk. 82 Eren Erdoğan, Dk. 88 Tolga Ünlü (Altay), Dk. 87 Abdurrahman Canlı, Dk. 88 İsmet Taşdemir (Teknik direktör) (Bodrumspor)

Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Altay, Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Altay'ın ilk galibiyetini aldığı ligde haftaya lider giren Bodrumspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Kaynak: AA

Mehmet Şahan Yılmaz, Yusuf Tekin, Tolga Ünlü, Karataş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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