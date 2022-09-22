Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

22.09.2022 23:48
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk. 80 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Serdar Dursun), Enes Ünal, Halil Dervişoğlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci)

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot (Dk. 46 Gerson), Martins (Dk. 53 Bohnert), Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill (Dk. 75 Rupil), Rodrigues (Dk. 85 Skenderovic), Sinani

Goller: Dk. 8 Martins, Dk. 37 Sinani, Dk. 69 Rodrigues (Lüksemburg), Dk. 16 Cengiz Ünder (Penaltıdan), Dk. 39 Chanot (Kendi kalesine), Dk. 87 İsmail Yüksek (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Martins (Lüksemburg), Dk. 61 Cengiz Ünder (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynadığı maç 3-3 sona erdi.

60. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortaladığı topa Enes Ünal altıpas üzerinden topa kafayla vurdu, kaleci gole izin vermedi.

61. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortasında Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda kaleye giden topu Gerson, son anda çizgi üzerinden çıkardı.

69. dakikada Lüksemburg bir kez daha öne geçti. Bohnert'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği ortada Rodrigues, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 3-3.

90+4. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'ne yükseldi A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'ne yükseldi Türkiye-Lüksemburg Türkiye-Lüksemburg
Kaynak: AA

Tolga Ciğerci, Cengiz Ünder, Eren Elmalı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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