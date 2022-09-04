Beyçimento Bandırmaspor: 0-1 - Son Dakika
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Beyçimento Bandırmaspor: 0-1

04.09.2022 22:15
Beyçimento Bandırmaspor: 0-1

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Emir Eray Eyisoy, Ogün KamacıALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir – Emre (Dk. 65 Berkant), Oğuz, Schwechlen, Gökhan (Dk. 89 Erdal), Muhammed Gönülaçar, Mustafa, Özer, Asım (Dk. 65 Okan), Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Emir Eray Eyisoy, Ogün KamacıALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir – Emre (Dk. 65 Berkant), Oğuz, Schwechlen, Gökhan (Dk. 89 Erdal), Muhammed Gönülaçar, Mustafa, Özer, Asım (Dk. 65 Okan), Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Bekir Turaç)BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gelios – Okan (Dk. 88 Alpay), Fatih, Koutroubis, Caner Cavlun, Oğuz Kaan, Mehmet (Dk. 63 Mulumba), Sedat (Dk. 80 Levent), Kerim Avcı (Dk. 80 Emir), Caner Hüseyin Bağ, Atabey (Dk. 63 Dembele)GOL: Dk. 61 Kerim Avcı (Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Özer (Denizlispor), Mulumba, Dembele (Bandırmaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü konuk ekip adına 61'inci dakikada Kerim Avcı kaydetti. Bu sonuçla 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşan Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü. Denizlispor ise 1 puanda kaldı.Karşılıklı ataklara geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.56'ncı dakikada Bandırmaspor'da soldan Caner Hüseyin Bağ yerden kesti, ceza yayı üzerinden Kerim gelişine çok sert vurdu, top üst direkte patladı.61'inci dakikada konuk ekip bu kez golü buldu. Sol kanattan ilerleyen Caner Cavlun, Kerim'i topla buluşturdu. Soldan ceza sahasına giren Kerim çaprazdan yine sert vurdu ve fileleri sarstı: 0-1.64'üncü dakikada Denizlisporlu Mustafa'nın ceza yayından şutunda top önce kalecinin sağındaki, sonra solundaki direkten dönerken, kaleci Gelios çizgiyi geçmeyen meşin yuvarlağa sahip oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bandırmaspor müsabakayı 1-0 kazandı.


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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyçimento Bandırmaspor: 0-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyçimento Bandırmaspor: 0-1 - Son Dakika
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