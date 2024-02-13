Stat krizi giderek büyüyor! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak? - Son Dakika
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Stat krizi giderek büyüyor! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.

13.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:18
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Süper Lig liderliğini haftalar sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'den alan Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi stat krizi yaşanıyor.

ERYAMAN'IN ZEMİNİ TARTIŞMA YARATTI

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

KARAR YARIN VERİLECEK

Sarı-kırmızılı ekibin başvurusu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, dün Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu. Denetleyiciler, zeminle ilgili raporlarını bugün TFF'ye sundu. Raporların incelenmesinin ardından maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp, oynanmayacağının kararı yarın açıklanacak.

Stat krizi giderek büyüyor! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (6)

  • Hüseyin Kaya: Fenerbahçe oynadı. Sıra 6s'ye gelince tartışma oldu. 33 37 Yanıtla
  • Vahap Kirkor: Gs çamura yatıyor. 30 40 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Bütün takımlar nerede oynamışlarsa cincon da orada oynayacak kendileri farklı ligdemi oynuyorlarda talepte bulunup federasyonda değerlendirmeye alıyor şaka gibi 27 28 Yanıtla
  • Ugur Kent: Maç bursada oynanmali 12 31 Yanıtla
  • Atilla Ata: Yunanistan’da oynayıp Atatürk imzalı tişört giysinler. 5 13 Yanıtla
  • magaza 4u: Ps5 de oynansın hem riski yok hem cinconlu nazik futbolcuların Bi tarafı incinmez 2 2 Yanıtla

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