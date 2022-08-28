Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş
Gol: Dk. 36 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde bitirdi.
4. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşup ceza sahasına giren Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.
19. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topa Eysseric gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
41. dakikada savunmanın arkasına atılan pası yakalayan Eysseric'in içeri çevirdiği topu Bahoken kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler öne çıkarak gole izin vermedi.
44. dakikada Celina'nın soldan ortasında Fall arka direkte topa kafayı vurdu, kaleci Erce bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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