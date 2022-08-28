44. dakikada Celina'nın soldan ortasında Fall arka direkte topa kafayı vurdu, kaleci Erce bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.

Kaynak: AA

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