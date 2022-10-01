Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 15:33
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker TakpakKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, BahokenGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek, Furkan...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek, Furkan Soyalp, Jevtovic, Sagal, Maxim, Markovic, Pekhart

Sarı kartlar: Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı.

45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Kısal, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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