45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.

14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

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