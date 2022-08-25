Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

25.08.2022 00:19
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

STAT: Şenol GüneşHAKEMLER: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de VriesTRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Dorukhan (Dk. 72 Kouassi), Abdülkadir (Dk. 65 Trezeguet), Bardhi, Djaniny (Dk. 77 Bakasetas), CorneliusKOPENHAG: Ryan - Diks, Vavro, Khocholava, Lerager (Dk.

STAT: Şenol Güneş

HAKEMLER: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Dorukhan (Dk. 72 Kouassi), Abdülkadir (Dk. 65 Trezeguet), Bardhi, Djaniny (Dk. 77 Bakasetas), CorneliusKOPENHAG: Ryan - Diks, Vavro, Khocholava, Lerager (Dk. 84 Lund), Zeca, Daramy (Dk. 62 Mukairu), Claesson (Dk. 77 Haraldsson), Pep Biel (Dk. 77 Karamoko), Falk, KristiansenSARI KARTLAR: Bartra (Trabzonspor) - Kristiansen, Claesson, Ryan (Kopenhag)

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Danimarka'da oynanan ilk müsabakada 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzonspor, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

1'inci dakikada hızlı başlayan Trabzonspor atağında Abdülkadir ceza sahası dışından ileri sağda bulunan Bardhi'ye pasını verdi. Kalenin sağında bulunan Bardhi'nin vuruşunda top sağdan dışarı çıktı.5'inci dakikada Trabzonspor yarı sahasında topu rakipten yakalayan Djaniny, sol kanattan rakip takım yarı sahasına atak yaptı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin vuruşunda top, kaleciye çarparak geri döndü.19'uncu dakikada sağ kanatta ceza sahası dışındaki Larsen'in kaleye doğru gönderdiği topa havalanan Cornelius'un kafa vuruşunda rakip kaleci topa havada müdahale ederek üstten dışarı gönderdi.38'inci dakikada rakip sahaya ilerleyen Abdülkadir'den topu kapan Daramy, Trabzonspor ceza sahası çizgisi önündeki Biel'e topu gönder. Pep Biel'in gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.41'inci dakikada Kopenhag'da Diks'in sağ taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa vuran Lerager'in vuruşunda topu Uğurcan yakaladı.75'inci dakikada Trabzonspor'da Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içindeki Djaniny'nin topa kafa vuruşunda kaleci Ryan uzanarak topu çıkardı.81'inci dakikada rakip takımdan Karamoko, sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına ilerledi. Karamoko'nun dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı85'inci dakikada rakip ceza sahası içindeki Cornelius'un geriye gönderdiği topu alan Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerindeki vuruşunda top auta çıktı.Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİMTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag ile oynanan rövanş maçında, ilk maça göre kadroda önemli değişiklik yaptı. Play-Off ilk maçında sahaya ilk 11'de çıkan Trezeguet, Kouassi ve Hugo yedek kulübesine çekildi. Trabzonspor'a yeni transfer olan Marc Bartra ve Enis Bardhi, bugünkü mücadelede Trabzonspor'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Bordo-mavili taraftarlar, tribünleri doldurarak takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadılar. Taraftarlar, rakip takımı baskı altına almak için maç boyunca ıslık yağmuruna tuttular.


- Trabzon
YORUMLAR
500
Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak Abdullah Avcı: 'Rövanşı almak istiyoruz' Abdullah Avcı: 'Rövanşı almak istiyoruz'
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
22:50 Sakarya'da korkutan kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
22:43 Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 00:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement