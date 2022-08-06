Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1

06.08.2022 21:22
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner ÖzaralDEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer - Murat (Dk. 75 James), Goutas, Caner, Uğur, Erdoğan, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem (Dk. 86 Cofie), Yatabare (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner ÖzaralDEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer - Murat (Dk. 75 James), Goutas, Caner, Uğur, Erdoğan, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem (Dk. 86 Cofie), Yatabare (Dk. 86 Angielski)GAZİANTEP FK: Günay - Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa (Dk. 89 Mirza), Jevtovic, Furkan (Dk. 73 Merkel), Markovic (Dk. 64 Veliu), Maxim, Figueiredo (Dk. 73 Ömürcan)GOLLER: Dk.64 (P) Gradel (Sivasspor) - Dk. 22 Maxim (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Caner, Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Djilobodji, Hanousek, Furkan (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takım de sezona 1'er puanla başladı. 9'uncu dakikada Kerem'in pasında ceza alanına girerken Yatabare'nin sağ çaprazdan şutunu kaleci Günay çeldi. 22'nci dakikada sağ çaprazda Markoviç'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maxim kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Muammer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.36'ncı dakikada sağ kanattan Kerem içeriye ortaladı, uygun durumdaki Goutas istediği kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta gitti.53'üncü dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında solda buluşan Gradel ceza alanına ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.61'inci dakikada soldan Gradel'in ortaladığı topa geriden gelen Yatabare vurdu, kaleci Günay çıkardı. Dönen topa Ulvestad şutunu çekti, savunmada Hanousek eliyle müdühele edince hakem penaltı noktasını gösterdi.64'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Gradel, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.85'inci dakikada soldan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Djilobodji vurdu, az farkla top yandan dışarı gitti.Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.


- Sivas
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 21:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement