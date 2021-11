Stefan Kuntz: Duygusallığı ve disiplini birleştirmek gerekiyor

"Benim gibi olan 2 tane asistan getirmiş olsaydım potansiyeli kullanamayacaktık"

"Ferdi'nin zamana ihtiyacı varsa saygı duymak zorundayız""Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum""Süper Lig hakkında bir şey söyleyemem""Yarın Hakan'ın çok iyi performans göstereceğine dair bir düşüncem var"Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Türk Milli Takım oyuncuları ülkeleri için oynamayı o kadar çok seviyorlar ki taraftarlarını mutlu etmek istiyorlar. Bu motivasyonu arttırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Duygusallığı ve disiplinliği birleştirmek gerekiyor. Hem heyecandan aklımızı kaybetmeyelim hem de dengeyi oturtalım. Önümüzdeki maç için hedefimiz bu" dedi.A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında yarın Cebelitarık ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. İlk geldiği dönem ile şu anki süreç arasında öz güven konusunda bir değerlendirme yapmasının zor olduğunu belirten Kuntz, "Letonya maçında çıkan bir öz güvene etki edemezsiniz ama takımda şunu fark ettim. Başlangıçta oyuncularımızın çok sayıda maçı vardı. O yüzden bir önceki maçın analiziyle başladık. Kulüp çiplerini çıkartıp milli takım çiplerini taksınlar kafalarına. Bir önceki maçın filmini izledik ve başka neleri geliştireceğimizi konuştuk" diye konuştu."BENİM GİBİ OLAN 2 TANE ASİSTAN GETİRMİŞ OLSAYDIM POTANSİYELİ KULLANAMAYACAKTIK"A Milli Takım'ın teknik heyetiyle ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi: "Benim için önemli olan bütün asistanlarımın bağımsız çalışma beceresinde olmaları. Sahaya sadece koni koymayacaklar. Moritz akademi antrenörüydü, yardımcı antrenör oldu. Bundesliga'da teknik direktör olarak da çalıştı. Ekibimde Türkçe konuşan bir antrenörün olması önemliydi. Kenan ile daha önce çalışmıştık. Oyuncumdu ve aramızdaki iletişim kopmadı. Kenan'ın da kişiliğinde kendine has tarafı var. Benim gibi olan 2 tane asistan getirmiş olsaydım potansiyeli kullanamayacaktık. O yüzden ekibim içerisinde benim yapamadıklarımı yapacak insanları alıyoruz. O zaman daha donanımlı oluyorsunuz.""BU MOTİVASYONU ARTTIRMAK İÇİN BENİM BİR ŞEY YAPMAM GEREKMİYOR"A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünün getirdiği baskıyı kendisinin de istediğini belirten Kuntz, "Bu baskının altına girmek şahsi kararımdı. Bu ekibi motive etmeye gerek yok. Türk Milli Takım oyuncuları ülkeleri için oynamayı o kadar çok seviyorlar ki taraftarlarını mutlu etmek istiyorlar. Bu motivasyonu arttırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Duygusallığı ve disiplinliği birleştirmek gerekiyor. Hem heyecandan aklımızı kaybetmeyelim hem de dengeyi oturtalım. Önümüzdeki maç için hedefimiz bu" şeklinde konuştu."FERDİ'NİN ZAMANA İHTİYACI VARSA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi ile ilgili sorulan soruya ise tecrübeli teknik adam, "Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi gösterdik. Aynı zamanda karar vermek için zamana ihtiyacı varsa buna saygı duymak zorundayız" şeklinde cevap verdi. "FORVET OYUNCULARI İÇİN ÇOK SAYIDA ŞANS ÜRETMEK ÖNEMLİ"Hücum oyuncularının performansına da değinen Stefan Kuntz, "Çözümler nasıl olacak diye hafta boyunca çalıştık. Hücuma yönelik oyuncularımızın morallerinin yüksek olmasını istiyoruz. Antrenmanlarda çok gol atarsanız beyninize yerleşiyor. Burak bir numaralı forvet ama Serdar ve Kenan Karaman da var. Halil'de var. Bunlar gol atan oyuncular. Gol atılmaması her zaman forvetlerden kaynaklanmıyor. Diğer oyuncuların onlara asist yapması lazım. Onlar için çok sayıda şans üretmek çok önemli. Bol miktarda asist almışlarsa forvetler gol atabildiyse ona göre değerlendiririz" açıklamasında bulundu.A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün Cebelitarık karşısında oynamayacağını ancak Karadağ mücadelesinde oynaması için ümitli olduğunu söyledi."OYUNCULARIMIN DOĞRU PLANIN NE OLDUĞUNU ANLAMALARINI İSTİYORUM"Oyuncularla ikili iletişimler kurmanın kendi anlayışında önemli olduğunu ifade eden Kuntz, "Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım. Sadece Türklerde değil, Almanlarda da var bu. Benim tecrübem her zaman oyunculara yakın durduğunuzda birine bir şey anlatma eşiği kolaylaşıyor. Kerem antrenmanda kötü bir performans gösterdi diyelim. Burada diyorum ki kalite görmedim alacağım kenara. Aramızda iyi bir ilişki varsa Kerem gelip bana 'Ailemde hasta var, dün gece uyuyamadım' derse antrenmandaki performansı farklı değerlendiririm. Yakınlıkla elde edilmesi gereken şeyler bu. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Benim kafamdakileri onlar daha iyi anlarsa daha iyi içselleştirirler. Bir oyuncuya soruyorum mesela neyin, var niye iyi performansın olmadı diye. Konuşup istatistikleri ve videoyu gösteriyorum. Benim yaklaşımım bu. O sebeple yanlış anlaşılmaya gerek kalmıyor" diye konuştu."SÜPER LİG HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"A Milli Takım'ın disiplin problemi olmadığının altını çizen Kuntz, "İyi bir karışım bulmamız gerekiyor dedim, disiplin ve duygu arasında oyun çıkartabilmek için. Milli Takım'ın disiplin sorunu yok. Bu görevi üstleneli 5-6 hafta oldu. Birkaç maç izledim ama Süper Lig ve 1. Lig hakkında bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA'da oynanan takımlara bakıyorum. Galatasaray, Moskova'ya karşı güçlü bir şekilde oynadılar. Benim görevim bambaşka bir iş. Daha çok maç izleme fırsatım ileride olacak" şeklinde konuştu."YARIN HAKAN'IN ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİNE DAİR BİR DÜŞÜNCEM VAR"

Takımdaki oyuncuların performansı ve Hakan Çalhanoğlu'na değinen 59 yaşındaki teknik adam, "Kulüpteki performans ile milli performansı karşılaştıramazsınız. Kulüp içerisinde başka bir oyun anlayışı var. Orada daha iyi, daha kötü olabilir. Milli takımın kendi karakteri var. Ama burada, milli takımda oyuncularım üzerine bir baskı da geliyor. Çünkü vatanları için oynuyorlar, çok daha iyi oynamak istiyorlar. Hakan herkese örnek olacak bir oyuncu. Onu çok esnek şekilde kullanabiliyorum. Onun gibi bir oyuncum olduğu için memnunum. Yarın Hakan'ın çok iyi performans göstereceğine dair bir düşüncem var" ifadelerini kullandı.