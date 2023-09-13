Stefan Kuntz, Milli Takım futbolcularını eleştirirken masaya vurdu - Son Dakika

Stefan Kuntz, Milli Takım futbolcularını eleştirirken masaya vurdu

Son Güncelleme: 13.09.2023 09:34

A Milli Takım'ın Japonya'ya 4-2 kaybettiği maç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz, futbolcularını eleştirirken, 'Cevap sahanın ortasında verilir, röportajlarda değil.' ifadelerini kullandı. Alman hocanın bu sırada masaya vurması ise tepki çekti. Kuntz'un istifasını isteyen birçok insan, Alman hocanın masaya vurarak konuşmasıyla iyice çileden çıktı. Tepkilerin merkezine oturan Kuntz için 'Takımla iletişimi kopmuş' ve 'Türk milletine saygı göster' yorumları yapıldı. Kuntz yaptığı açıklamada, 'Oyuncularım kendileri için %100'ünü vermeye hazır değillerse benim canımı bu acıtır. Cevap sahanın ortasında verilir, röportajlarda değil.' ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Japonya'ya 4-2 kaybettiği maç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz, futbolcularını eleştirirken, "Cevap sahanın ortasında verilir, röportajlarda değil." ifadelerini kullandı. Alman hocanın bu sırada masaya vurması ise tepki çekti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Stefan Kuntz'un istifasını isteyen birçok insan, Alman hocanın masaya vurarak konuşmasıyla iyice çileden çıktı. Tepkilerin merkezine oturan Kuntz için "Takımla iletişimi kopmuş" ve "Türk milletine saygı göster" yorumları yapıldı.

"CANIMI BU ACITIR"

Kuntz yaptığı açıklamada, "Benim sorumluluk alanım kesinlikle oyuncular, ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Fakat oyuncularımın da A Milli forma için yüzde yüzlerini verecek seviyeye kendilerini getirmeleri gerekiyor. Ben milli oyuncuydum böylelikle Almanya'da oynadım, ben eğer bir Alman hoca olarak Türk Milli Takımı'nın başında kenarda bekliyorsam bu maçları kesinlikle kazanmak istediğim için oradayım. Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor sarf ediyoruz, analizler yapıyoruz. Çünkü tek hedefimiz, Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için de gururluyuz. Gerçekten en çok canımı acıtan konu, eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" ifadelerini kullandı.

Kuntz'a gelen tepkiler şöyle:

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz, Milli Takım futbolcularını eleştirirken masaya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz, Milli Takım futbolcularını eleştirirken masaya vurdu - Son Dakika
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