Sturm Graz'dan Fenerbahçe'ye Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Sturm Graz'dan Fenerbahçe'ye Mücadele Çağrısı

Sturm Graz\'dan Fenerbahçe\'ye Mücadele Çağrısı
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Sturm Graz'ın teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçe maçı öncesi her şeyin mümkün olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Sturm Graz'ın teknik direktör Fabio Ingolitsch, sonuç olarak her şeyin mümkün olabileceğini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ingolitsch, "Hafta sonu oynadığımız lig maçıyla hiç kıyaslanamayacak bir karşılaşma. Çok farklı iki takım. 12 günde 6 kez uçak yolculuğu yaptık. Çok yoğun bir tempo içindeyiz. Son zamanlarda önemli puanlar aldık. 15 maçtır galip geliyoruz, kendimizi çok iyi sergiledik. Lig hafif gözükse de yoğun tempoda maçlar sergiliyoruz ve iyi oynuyoruz. Tabii Fenerbahçe maçı bizi yoracak ama iyi bir takımımız olduğunu söyleyebilirim ve her şey mümkün." diye konuştu.

İkili mücadelelerde agresif olmaları gerektiğini aktaran Ingolitsch, şunları kaydetti:

"Kendi oyunumuzu sergilememiz lazım. İkili mücadelelerde fazlasıyla agresif olmalıyız. Gol atmalı ve iyi defans yapmalıyız. Gol yemeden zamanı geçirmemiz çok önemli. Teknik direktörler her zaman kazanmayı düşünmek zorunda çünkü ikinci maçta her şey olabilir. Böyle büyük bir yatırım, büyük bir kadro tabii ki kazanmak için oynayacaktır. Çok iyi oyuncuları var ama biz yarın onlara çelme takmaya çalışacağız. İlk golü atmak istiyoruz, bu bizim için çok önemli ve o an stat nasıl yanacak göreceğiz. Korku içinde oynamayacağız. İstekli ve sabırlı şekilde oyunu kurmamız gerekiyor."

Fenerbahçe'nin çok etkili oyuncuları olduğunu anlatan Ingolitsch, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin her pozisyonda şahane oyuncuları var. Bizden kat kat iyi oyunculara sahipler. Biz o yüzden takım olarak iyi olmalıyız. İlk maçta hiç olmadık yerlerde goller yedik. Yarın defansı daha iyi tutmamız gerekiyor. Fenerbahçe oyuncularını kaleden uzak tutmamız gerekiyor. Uzun zaman gol yememek asıl hedefimiz. Kontrollü riske gireceğiz. Kontrollü şekilde oyun sergilememiz gerekiyor. Biraz futbolla ilgili tüm bireyler Türkiye'de ne kadar fanatizm, para ve güç olduğunu görür. 2 yıl evvel Mourinho gibi bir isim Fenerbahçe'de saha kenarındaydı. Kante gibi bir oyuncu orada oynuyor. Bizim burada olmamız bizim için mutluluk. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, umarım imkansızı başarırız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Hödl: "Bir mucize olabilir"

Sturm Graz oyuncularından Jacob Peter Hödl, yarın gerçekleşmesi oldukça zor bir ihtimali deneyeceklerini dile getirdi.

Kendilerini gösterme fırsatını yaşayacaklarını aktaran Hödl, "Sevinç ve mutluluk içindeyiz. Böyle bir arenada kendimizi gösterebiliriz. Taraftarlar arkamızda, bir mucize olabilir. İyi performans sergilediğim için çok mutluyum. Güzel ilerliyoruz. Sonuçta bu mental bir olay. Vücut ne kadar yorgun olsa da beyinde istek ve arzu olursa daha iyi şeyler başarıyoruz. Taraftarlarımız evimizde neler yapabileceğimizi defalarca gösterdi. Burası güzel bir kale, yarın umarım bunu sergileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadıköy'ün harika bir atmosfer oluşturduğunu vurgulayan Hödl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir atmosferde, bu kadar taraftara karşı Fenerbahçe gibi bir takıma karşı böyle bir arenada oynamak daha fazla baskı değil, mutluluk getiriyor. Daha azimli oluyoruz. Benim ve herkesin çocukluk hayali böyle atmosferlerde oynayabilmek. Böyle maçlar zirve maçlar, sürekli nasip olmaz. Yarınki maç için umutluyum. Taraftarlarımız çok güçlü şekilde arkamızda duracaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sturm Graz'dan Fenerbahçe'ye Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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