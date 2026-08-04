Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler

Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch\'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Avusturya ekibi Sturm Graz'ın teknik direktörü Fabio Ingolitsch, maç öncesinde açıklamalar yaparak "Bizi özel bir atmosferin ve maçın beklediğinin farkındayız. Takımdaki kimse daha önce böyle bir atmosferde oynamadı. Açıkça favori olmadığımızı bildiğimiz bu maça olabildiğince normal yaklaşmak istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Avusturya ekibi Sturm Graz'ın teknik direktörü Fabio Ingolitsch, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunarak turun favorisinin sarı-lacivertliler olduğunu söyledi.

''KİMSE BÖYLE BİR ATMOSFERDE OYNAMADI''

Kadıköy'de oluşacak atmosferi daha önce oyuncularının yaşamadığını anlatan Avusturyalı teknik adam, "Her şeyi mümkün olduğunca basit ve normal tutmaya çalışıyoruz. Bizi özel bir atmosferin ve maçın beklediğinin farkındayız. Takımdaki kimse daha önce böyle bir atmosferde oynamadı. Bu yüzden genç takımımızın bu ortama ve atmosfere nasıl tepki vereceğini görmek benim için de heyecan verici olacak. İyi olan şu ki Edinburgh'da benzer bir atmosferi tecrübe ettik. Çocukların ne kadar sakin ve soğukkanlı kaldığını gördük. Yarın da aynı duruşa ihtiyacımız olacak. Açıkça favori olmadığımızı bildiğimiz bu maça olabildiğince normal yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

''BÜYÜK ŞANSIMIZ BU''

Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldız oyuncuların sorulması üzerine Ingolitsch, "Cesur olmak harika bir özelliktir. Büyük isimlerden ya da atmosferden gözümüzün korkmasına izin veremeyiz. İhtiyacımız olan tek şey, rakibe saygı duymak ve kendi oyunumuzu oynamak. Bireysel olarak öne çıkmak yerine kolektif bir takım oyunu sergilemeliyiz. Bireysel olarak mücadele edersek kayboluruz ama takım olarak Fenerbahçe'den daha iyi bir birliktelik sunabileceğimize inanıyorum. Büyük şansımız bu." ifadelerini kullandı.

Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler

''BU DETAYLAR BİZE CESARET VERİYOR''

Ingolitsch, sarı-lacivertlilerin ikinci eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze karşısındaki performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin henüz ligi başlamadığı için onları izleme şansımız az oldu. Polonya ikincisine karşı turu geçerek kağıt üzerindeki görevlerini tamamladılar. Bizi elemek ve Şampiyonlar Ligi yoluna devam etmek istiyorlar. İstanbul'daki ilk maçta çok üstünlerdi ama Polonya'daki maçta cesur bir rakibe karşı zorlandıklarını da gördük. Bu detaylar bize cesaret veriyor. Kendi planımızı uygulayıp güçlü yönlerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız."

''AMACIMIZ EN İYİ SONUÇLA AYRILMAK''

Fenerbahçe'nin uzun zamandır "Devler Ligi"ne katılamadığının hatırlatılması üzerine Ingolitsch, "Bunu haftaya salı Graz'da göreceğiz. Amacımız yarın buradan Graz'daki rövanş için en iyi sonuçla ayrılmak. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyor. Haftaya evimizde de o 'cadı kazanı'nı oluşturup turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi.

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Son Dakika Spor Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler - Son Dakika

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