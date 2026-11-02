Stuttgart, Galatasaray deplasmanı öncesi son antrenmanını RAMS Park'ta yaptı - Son Dakika
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Stuttgart, Galatasaray deplasmanı öncesi son antrenmanını RAMS Park'ta yaptı

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Stuttgart, Galatasaray deplasmanı öncesi son antrenmanını RAMS Park\'ta yaptı
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Stuttgart, Galatasaray deplasmanı öncesi son antrenmanını RAMS Park\'ta yaptı
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Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı. Teknik Direktör Sebastian Hoeness yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık, taktik çalışma ise kapalı bölümde yapıldı.

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta Teknik Direktör Sebastian Hoeness yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Hoeness, futbolcularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenman koşu çalışmasıyla başlarken daha sonra ısınma hareketleri yapıldı. Alman ekibi, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayStuttgartSporSon Dakika

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