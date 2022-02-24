Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı

24.02.2022 15:56
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Ankara'da başladı.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Ankara'da başladı.

ODTÜ Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 kulüpten 11 kadın, 21 erkek olmak üzere 32 takım katılıyor.

Müsabakalar bugünkü hazırlık maçlarıyla başladı.

Toplam 400 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 27 Şubat Pazar günü final maçları ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, organizasyon ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Şampiyona 4 gün sürecek. Pazar günü ödül törenini yaparak hem kadınlar hem erkeklerde ilk 3'ler belirlenmiş olacak. Aday milli takım kadromuz da belirlenmiş olarak Temmuz ayında İstanbul'da ev sahibi olarak yapacağımız uluslar arası organizasyonumuzda da bu milli takımımız yarışacak." diye konuştu.

Yönetimi devraldıktan sonra 2022 yılının ilk faaliyetine sualtı hokeyiyle başladıklarını belirten Aydın, şunları dile getirdi:

"Çok heyecanlıyız. Aynı zamanda ben bu branşın Türkiye adına uluslararası ilk hakemliğini almış olan birisiyim. Oğlum da benim bu sporu yapıyor, iki dünya, bir Avrupa şampiyonluğu olan bir sporcu. Temmuz'da İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız uluslararası organizasyona madalya kazanmak hedefiyle hazırlanıyoruz. Bu şampiyonaya sporcularımız karada haftada iki gün, havuzlarda antrenman yaparak hazırlanıyor. Beslenme programlarına da dikkat ediyorlar, sürekliliği olan bir spor, şimdi performanslarını gösterecekler."

Aydın, sporcuların eğitimlerinin de devam ettiğini kaydederek, "Bu sporcular aynı zamanda öğrenci, eğitimleri de devam ediyor. Bu şampiyonada alacakları dereceyle de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bursunu da kazanabiliyorlar." dedi.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı

YORUMLAR
500
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak

Türkiye, Ankara, Aydın, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement