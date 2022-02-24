Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Ankara'da başladı.

ODTÜ Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 kulüpten 11 kadın, 21 erkek olmak üzere 32 takım katılıyor.

Müsabakalar bugünkü hazırlık maçlarıyla başladı.

Toplam 400 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 27 Şubat Pazar günü final maçları ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, organizasyon ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Şampiyona 4 gün sürecek. Pazar günü ödül törenini yaparak hem kadınlar hem erkeklerde ilk 3'ler belirlenmiş olacak. Aday milli takım kadromuz da belirlenmiş olarak Temmuz ayında İstanbul'da ev sahibi olarak yapacağımız uluslar arası organizasyonumuzda da bu milli takımımız yarışacak." diye konuştu.

Yönetimi devraldıktan sonra 2022 yılının ilk faaliyetine sualtı hokeyiyle başladıklarını belirten Aydın, şunları dile getirdi:

"Çok heyecanlıyız. Aynı zamanda ben bu branşın Türkiye adına uluslararası ilk hakemliğini almış olan birisiyim. Oğlum da benim bu sporu yapıyor, iki dünya, bir Avrupa şampiyonluğu olan bir sporcu. Temmuz'da İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız uluslararası organizasyona madalya kazanmak hedefiyle hazırlanıyoruz. Bu şampiyonaya sporcularımız karada haftada iki gün, havuzlarda antrenman yaparak hazırlanıyor. Beslenme programlarına da dikkat ediyorlar, sürekliliği olan bir spor, şimdi performanslarını gösterecekler."

Aydın, sporcuların eğitimlerinin de devam ettiğini kaydederek, "Bu sporcular aynı zamanda öğrenci, eğitimleri de devam ediyor. Bu şampiyonada alacakları dereceyle de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bursunu da kazanabiliyorlar." dedi.