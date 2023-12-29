Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor

Az çok tahmin ediyorduk ama rengini açık açık belli etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir durum değerlendirmesi yapmak üzere Büyükekşi'nin bulunduğu otele gitti. Toplantıda ne karar çıkacağı merakla bekleniyor.

NE KARAR ÇIKACAK?

TFF ile durum değerlendirmesi yapmak için Büyükekşi'nin bulunduğu otele giden Özbek, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşüyor.

TAKIMLAR FARKLI PANKARTLARLA ÇIKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başlayacak. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor. Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.