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Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor - Son Dakika
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Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor

Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi durum değerlendirmesi yapmak üzere buluştu. Toplantıda, Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan kriz masaya yatırılacak. Galatasaray'ın "Ne mutlu Türk'üm diyene", Fenerbahçe'nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartlarıyla çıkmak istediği maç öncesi toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor.

29.12.2023 - 17:30,  Güncelleme: 17:36
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir durum değerlendirmesi yapmak üzere Büyükekşi'nin bulunduğu otele gitti. Toplantıda ne karar çıkacağı merakla bekleniyor.

NE KARAR ÇIKACAK?

TFF ile durum değerlendirmesi yapmak için Büyükekşi'nin bulunduğu otele giden Özbek, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşüyor.

TAKIMLAR FARKLI PANKARTLARLA ÇIKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başlayacak. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor. Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.

Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
YORUMLAR (4)
  • Abdulvahid Baberti : Suudiler maç için gelip, Türkiye'de Muhammed ibn Suud un pankartını açsalar bizimkiler kabul eder mi sizce? Yok etmezler :) Suudilerin de kabul etmemeleri gayet doğal... Böyle bir durumun yaşanmaması için yurt dışında değil, evimizde oynanması gerekirdi bu maç, bu kadar basit... Ama gel gör ki paranın kokusu güzel geldi TFF ve kulüplere :) Yanıtla 38 41
  • Hasan Tartal: Eğer Arapların dediğini yaparsanız dönmeyin Türkiyeye hiç biriniz....! Yanıtla 57 5
  • Radon Radon: Sanki peygamber adamlar sevmiyor 100 kere toplansaniz ne , adamlarin umrundamisiniz sizi 50 kere satin alir ustune bahsis verirler Yanıtla 15 15
  • Gerginyo : İbhinie suudlar Yanıtla 14 8

Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor - Son Dakika
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