Fatih Karagümrük, Bakan Soylu'dan stadyum sözü aldı! Süper Lig kriterlerine uygun stadı bulunmayan Karagümrük, Olimpiyat'ı geçici olarak kullanıyordu - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Bakan Soylu'dan stadyum sözü aldı! Süper Lig kriterlerine uygun stadı bulunmayan Karagümrük, Olimpiyat'ı geçici olarak kullanıyordu

11.05.2023 10:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp yetkililerinin stat istemesi üzerine telefonla aradığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Karagümrük'ün hem stadını hem antrenman tesisi ihtiyacını karşılayacağız Ben işin takipçisiyim. En kısa zamanda hem antrenman sahaları, hem müsabaka stadı yapılmış olacak" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Süleyman Soylu, Fatih'te bulunan Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, oyuncular ve taraftarlar eşlik etti.

MÜJDEYİ VERDİ

Kulüp yetkililerinin stat istemesi üzerine Bakan Soylu, telefonla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu aradı. Bakan Kasapoğlu, "Karagümrük'ün hem stadını, hem antrenman tesisi ihtiyacını karşılayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"BEN TAKİPÇİSİYİM"

Konunun takipçisi olacağını söyleyen Bakan Soylu, "Murat Kurum Bakanımız, Arnavutköy'deki yeri Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ediyor. İşlemleri son aşamada kendisi takip edecek. Ardından Gençlik ve Spor Bakanımız da, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Karagümrük Stadını bitirecek. Ben işin takipçisiyim. En kısa zamanda hem antrenman sahaları, hem müsabaka stadı yapılmış olacak" dedi.

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Fatih Karagümrük, Süleyman Soylu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Bakan Soylu'dan stadyum sözü aldı! Süper Lig kriterlerine uygun stadı bulunmayan Karagümrük, Olimpiyat'ı geçici olarak kullanıyordu - Son Dakika


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