Spor

Sultangazi'de Gençler Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor

19.08.2025 12:31  Güncelleme: 12:36
İstanbul Sultangazi'deki spor salonunda Muay Thai Milli Takım Antrenörü Serdar Bektaş tarafından eğitilen genç sporcular, maddi yetersizliklerle mücadele ederek Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına hazırlanıyor. Bektaş, sporcuların başarıları için sosyal aktivitelerin önemine vurgu yapıyor.

İstanbul Sultangazi'de bulunan spor salonunda gençler şampiyonluklara hazırlanıyor. 'Bu mahallede yapamazsın' demelerine rağmen Muay Thai Milli Takım Antrenörü Serdar Bektaş'ın eğittiği sporcular, şampiyonluklara koşuyor.

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Serdar Bektaş, Sultangazi'de bulunan Gazi mahallesindeki spor salonunda gençleri şampiyonluklara hazırlıyor. Daha önce aynı mahallede açılan ve birçok kez sporcu bulamadığı için kapatılmak zorunda kalan spor salonları Bektaş'ın gözünü korkutmadı. Serdar Bektaş, evresindekiler, 'Bu mahallede sporcu yetiştirmen zor olur, yapamazsın' demesine rağmen yılmadan yıllardır genç sporcular yetiştiriyor. Yetiştirdikleri sporcular ise Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları oluyor. Bektaş, bu başarısını ise öncelik olarak sosyal aktivitelerle çocukların motivasyonlarını artırmak ile gerçekleştirdiğini, böylece sporcuların sürekli antrenmanlara devam edebildiğini ifade etti. Bektaş, bazı sporcuların maddi yetersizlikler yüzünden şampiyonalara katılamadığını bu durum nedeniyle yetkililerden destek beklediklerini ekledi.

"Her yıl milli takıma sporcular vermeye başladım"

Genç şampiyonları Gazi mahallesindeki spor salonunda yetiştiren Muay Thai Milli Takım Antrenörü Serdar Bektaş, "2014 yılında ilk kez Gazi mahallesinde spor salonu açacağım dediğim zamanlar, burada daha önce salon açanların kapatmak zorunda kaldığını söylediler. Öğrenci potansiyeli var ama geçmişte istikrar olmamış. Biz de istikrar edinebilmek için sosyalleşme etkinlikleri ile başladık. Orman gezileri, piknik, sinema ve tiyatro gibi aktivitelere katıldık. 2017 yılından itibaren her yıl milli takıma sporcular vermeye başladım. Sporcumuz Azra, 10 yıldır yanımda yetişiyor, 2019 yılında Avrupa şampiyonu, 2022 yılında Avrupa ikincisi, 2023 yılında tekrar Avrupa şampiyonu oldu. Aynı yıl içerisinde de dünya şampiyonu oldu. Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan dünya şampiyonasına katılacağız" dedi.

"Mahallemizden çıkan sporcularımız ülkemizi temsil ediyor"

Birçok yetenekli ve başarılı sporcunun maddi kaynakların eksikliğinden dolayı sporu bırakmak zorunda kaldığının altını çizen Bektaş, "Aile asgari ücret ile geçiniyor, bir bölge veya Türkiye şampiyonasına gidebilmemiz için maddi olarak büyük bir meblağ gerekiyor. Çünkü yol, konaklama masrafları derken, her aile bu durumu kaldıramıyor. Buraya gelen öğrencilerimizin ailelerin birçoğu asgari ücret ile çalışıyor. Belediye başkanımızın sporcularımıza destek vermelerini rica ediyoruz. Mahallemizden çıkan sporcularımız ülkemizi temsil ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Azra Çelik: "İlk başta spora hobi olarak başlamıştım"

10 yıldır spor yaptığını dile getiren 11. sınıf öğrencisi Azra Çelik, "İlk başta spora hobi olarak başlamıştım. Sonradan çeşitli başarılar elde ettiğimde artık profesyonel olarak devam etmeye karar verdim. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldum. 2022 yılında Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonu oldum. 2023 yılında ise Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. 2024 yılında da Türkiye ikincisi, 2025 yılında Türkiye şampiyonu olarak dünya şampiyonasına gideceğim" ifadelerini kullandı.

Gölgem Iras Tekin: "Çalıştıkça çeşitli başarılar elde ettim"

Daha önce farklı branşlarla ilgilendiğini ifade eden 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Gölgem Iras Tekin, "Bu spor salonun önünden geçiyordum ve merak ederek denmek istedim. Çalıştıkça çeşitli başarılar elde ettim. Marmara Bölge maçında birincilik elde ettim. Daha sonra Türkiye şampiyonu oldum. Zorlukları var evet ama yine çok sevdiğim ve yapmaya devam etmek istediğim bir spor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

