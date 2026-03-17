Sultanlar Ligi Play-Off Programı Belli Oldu

17.03.2026 18:37
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 ve final etabı maç programı açıklandı. Maçlar 29 Mart'ta başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre play-off 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile de Zeren Spor, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Play-off 1-4 etabı, 29-30 Mart tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 2 Nisan'da yapılacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 4 Nisan'da oynanacak.

Final serisi ise 8 Nisan'da başlayacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğa uzanacak.

Karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.

Play-off 1-4 etabı maç programı şöyle:

29 Mart Pazar:

18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

30 Mart Pazartesi:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı Spor Salonu)

2 Nisan Perşembe:

17.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)

4 Nisan Cumartesi (gerekirse):

16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

19.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor

Final etabı maç programı ise şu şekilde:

8 Nisan Çarşamba:

20.00 Final 1. maç

11 Nisan Cumartesi:

17.00 Final 2. maç

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Final 3. maç

16 Nisan Perşembe (gerekirse):

19.00 Final 4. maç

19 Nisan Pazar (gerekirse):

19.00 Final 5. maç

Kaynak: AA

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Hizbullah’ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü Hizbullah'ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
İran, BAE’deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah’ı vurdu İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:32
Bertuğ Yıldırım evleniyor
Bertuğ Yıldırım evleniyor
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
