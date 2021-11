Sumudica: Deliler gibi transfer dönemini bekliyorum

Süper Lig'de geride kalan 3 maçı kaybeden Yeni Malatyaspor, 14'üncü haftada sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kötü gidişatı durdurarak, çıkışa geçmek isteyen sarı siyahlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik direktör Marius Sumudica nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden savunma oyuncuları Sadık Çiftpınar ve Wallace Fortuna Dos Santos ile kaleci Abdulsamed Damlu katılmadı. Medipol Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden ileri uç oyuncusu Benjamin Tetteh ise antrenmanda yer aldı. Antrenman öncesi futbolcularıyla antrenman sahasında 15 dakika süren bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Marius Sumudica, bazı uyarılarda bulundu. Rumen teknik adamın oyuncularına, 'Geride kalan 3 maçı unutun. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Önümüzde Galatasaray maçı var. Tamamıyla bu maça odaklanmanızı istiyorum' dediği öğrenildi. Rumen hocanın toplantısının ardından futbolcular, düz koşuyla antrenmana başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmana devam etti. Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan golcü oyuncu Benjamin Tetteh ise kondisyonerin gözetiminde takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

"ELİMDE MALZEME YOK, NASIL YEMEK YAPACAĞIM?"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, elindeki kadronun yetersiz olduğunu, kulüp başkanı Adil Gevrek ile görüştüğünü ve devre arasında takıma en az 5-6 oyuncu istediğini ilettiğini söyledi. Ellerinde malzeme olmadığını ama kendisinin takımıma yemek yapmak istediğini ancak, nasıl yapacağını bilmediği siteminde bulunan Sumudica, "Ben deliler gibi ocak ayındaki transfer dönemini bekliyorum. Başkanla konuştuk, 5-6 oyuncu transfer edeceğiz. Daha sonra Malatya yukarılara oynayacak. 2., 3.Lig'deki oyuncuları buraya getirerek, Süper Lig'de herhangi bir kalite beklenemez. Gerçekleri de söylemek lazım. Her şeyi saklayamayız, bu saklanacak bir şeyde değil. Sadece gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Süper Lig'de kalmak için en az 8 oyuncuya ihtiyacımız var. 20 yıllık kariyerime bakarsanız ben hiçbir zaman kümede kalmak için oynamadım. Burada yaşanılanların veya alınan sonuçların bana yüklenmesini de istemem. Bu yüzden bunları açıklıyorum. Ocak ayından sonra yapacağım transferlerle kötü sonuçlar alırsam, o zaman karşıma gelin ve her şeyi söyleyin. Ama şu anda elimdeki oyuncularla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Özür dilerim ama 5-6 oyuncum çok iyi gerisi bence Süper Lig oyuncusu değil" dedi.

Ligin 14'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da, takımın teknik patronu Marius Sumudica, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere konuşan Sumudica, takımının Giresunspor maçında savaştığını ancak bazı şansızlıklar nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. Marius Şumudica, "Isınma esnasında Wallace'u kaybettik, maçın 20'nci dakikalarında Sadık sakatlandı onun yerine daha önce Süper Lig'de hiç oynamamış bir arkadaşımız forma giydi. Totalde 4-5 oyuncumuz yoktu. Eğer ilk 11'imizle çıksak ve herhangi bir oyuncumuz sakatlanmamış olsaydı maçı kazanırdık" diye konuştu.

"SADECE SAHADAKİ FUTBOL KONUŞULSUN"

Rumen teknik adam, şu ana kadar hiç konuşmadığını belirterek, "Herhangi bir şekilde sarı ya da kırmızı kart görmedim çünkü Sumudica değişti. Bir skandal yapmak istemiyorum ama konuşmanın zamanı geliyor" dedi.

Sumudica, Pazar günü sahalarında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin "Gazete ve televizyonları takip ediyorum Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki hakemle ilgili sıkıntı ve şikayetler dile getiriliyor. Ben bazı yerlerden rica ediyorum hiçbir şekilde bu baskılara gelmeden, Malatya'ya kendilerini şartlayıp gelmesinler. Galatasaray büyük ve güçlü bir takım, buraya gelsin ve sahadaki futboluyla bizi yensin, bizde tebrik edip gönderelim. Bizde futbolumuzla yenersek, onlar bizi tebrik etsinler. İki taraf içinde hiçbir şekilde hakemin veya bazı tarafların yardımına ihtiyaç duymadan maçın geçmesini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE YENİ MALATYASPOR'U KÜÇÜK GÖRMESİN"

Giresunspor maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı yönetimi ve kararlarından dolayı eleştiren Sumudica, şunları söyledi:

"Giresunspor maçını Türkiye'nin en iyi hakemi olarak gösterilen bir hakem yönetti. Ben hiçbir şekilde bize adaletli davrandığını düşünmüyorum. Bizim tarafımızdan kimse bunu konuşmadı ama birkaç şey söylemek istiyorum. Karim Hafez'in pozisyonu penaltı. Miraç'ı yere düşürdüler, bir frikiğimiz vardı, Adem'e yapılan bir faul vardı. Kimse bunları konuşmuyor. Yeni Malatyaspor küçük bir takım değil. Anadolu takımı olabiliriz ama kimse Malatya'yı küçük görmesin. Bir Galatasaray maçını haftalarca konuşuyorlar ama Malatya'yı 10 dakika bile konuşmadan geçiyorlar. Ben buna karşıyım. Büyük gösterilen takımlar gibi her gün bizde buraya geliyoruz, futbolcularımız her gün onların futbolcusu gibi çalışıyor, buradaki personelde onların personelleri gibi çalışıyor. Herkes ekmek parası için buraya geliyor, futbolcularımız ter döküyor. Bir maç için günlerce, haftalarca antrenman yapıyoruz ama verilen yanlış bir karardan ötürü maçı kaybediyoruz. Bu üzücü oluyor. Dünyanın her yerinde adaletin olmasını istiyorum. Ben futbolda çalıştığım için futbolda adalet olsun istiyorum."

"BU BENİM KALİTEM DEĞİL"

Adana Demirspor ve Altay maçlarına eksiksiz tam takım olarak çıktığını dile getiren Marius Sumudica, "Birkaç oyuncumuzun sakatlanması ve milli takıma gitmesiyle gerçeklerle yüzleştim. Aslında bu bizim mahremimiz ama çok fazla konuşup bazı şeyleri söylemeyeceğim ama bazı yerlerde Sumudica'nın kalitesi hakkında konuşuyorlar, bu benim kalitem değil. Oyuncularımı hiçbir zaman kamera önünde kötülemedim hala da kötülemeyeceğim ama bazı gerçekleri görmemiz lazım. Buradaki 6-7 oyuncumuzun kalitesi, Süper Lig kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor. Şimdi ben nasıl değişiklik yapacağım, nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim? Kayseri ve Gaziantep'te kendi getirdiğim oyuncularla birlikte yukarılara oynadım" ifadelerini kullandı.

"DELİLER GİBİ OCAK AYINDAKİ TRANSFERİ BEKLİYORUM"

Takımdaki kadro sıkıntısına dikkat çeken Sumudica, "Ben deliler gibi ocak ayındaki transfer dönemini bekliyorum. Başkanla konuştuk, 5-6 oyuncu transfer edeceğiz. Daha sonra Malatya yukarılara oynayacak. 2'nci, 3'üncü Lig'deki oyuncuları buraya getirerek, Süper Lig'de herhangi bir kalite beklenemez. Tabii ki kulüp gençleri kullanıp, onlara şans vermek istemiştir ama bence seçimlerinde yanılmışlar. Bunu düzelteceğiz, bir hocanın görevi bunları düzeltmektir. Başkanla bunları istişare ediyoruz ve buna bir çözüm bulacağız. Gerçekleri de söylemek lazım. Her şeyi saklayamayız, bu saklanacak bir şeyde değil. Sadece gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Süper Lig'de kalmak için en az 8 oyuncuya ihtiyacımız var. 3-4 oyuncuyu ilk 11'e konup, geri kalanını da değişiklik için yedek kulübesine almamız lazım çünkü sakatlanan ya da cezalı duruma düşen oyuncularımız oluyor" diye konuştu.

"5-6 OYUNCUM İYİ, GERİSİ SÜPER LİG OYUNCUSU DEĞİL"

Kendisinin asla rahatlığı seven bir hoca olmadığını belirten Marius Sumudica, "Buraya para için gelmedim. Ben bu kulübü kurtarmak ya da yardımcı olmak için geldim. 20 yıllık kariyerime bakarsanız ben hiçbir zaman kümede kalmak için oynamadım. Burada yaşanılanların veya alınan sonuçların bana yüklenmesini de istemem. Bu yüzden bunları açıklıyorum. Ocak ayından sonra yapacağım transferlerle kötü sonuçlar alırsam, o zaman karşıma gelin ve her şeyi söyleyin. Ama şu anda elimdeki oyuncularla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Özür dilerim ama 5-6 oyuncum çok iyi gerisi bence Süper Lig oyuncusu değil. Herkesin taraftarların, bizi izleyenlerin bunu anlaması lazım. Sağa sola konuşan bir insan değilim, düz bir insanım. Direkt söylerim. Söylememe de gerek yok, zaten herkes anlamıştır. İlk 11'de 5-6 oyuncum yoktu, çalıştığımız organizasyonları futbolcularımız yansıtamadılar ve Giresunspor maçı 1-0 kazandı. Elimde malzemem yok ama ben takımıma yemek yapmak istiyorum, nasıl yapacağım" dedi.

- İyi