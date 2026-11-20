Sungurlu Belediyespor yarın 7'nci hafta maçında Altekma'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sungurlu Belediyespor, EFELER Ligi'nin 7'nci haftasında yarın saat 18.00'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Altekma'ya konuk olacak. Maçın biletleri 200 TL'den satılırken 7 maçta 7 yenilgi alan Sungurlu 13'üncü, Altekma ise 9'uncu sırada bulunuyor.
EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Alanya Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın evinde Sungurlu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 7'nci hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu. Ligde 6 müsabakada 3 galibiyet, 3 yenilgi alan Altekma 9'uncu sırada, 7 karşılaşmada 7 mağlubiyet alan Çorum temsilcisi ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.
Kaynak: DHA
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