Super Bowl LX\'te şampiyon Seattle Seahawks

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'u Seattle Seahawks kazandı. 60. Super Bowl finali, Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynandı.
Seattle Seahawks, New England Patriots karşısında etkili savunmasıyla öne çıktı. Patriots'ın oyun kurucusu Drake Maye, Seahawks savunması tarafından altı kez sack ile durduruldu ya da oyun dışı bırakıldı.
Karşılaşmadaki ilk touchdown ancak dördüncü çeyrekte kaydedildi. AJ Barner, Drake Maye'in fumble'ı sonrası Sam Darnold'ın pasını yakalayarak skoru 19-0'a taşıdı.
Seattle Seahawks adına sahaya çıkan Jason Myers, beş field goal atışıyla Super Bowl tarihine geçti ve rekor kırdı.
Mack Hollins'in 32 metrelik touchdown'ı New England Patriots'a kısa süreli bir umut verdi. Ancak Seattle savunması, Drake Maye'in iki pasını interception ile keserek oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Bu interception'lardan birinin touchdown'a dönüşmesiyle Seahawks galibiyeti kesinleşti.
Seattle Seahawks, bu sonuçla birlikte tarihinde ikinci kez Super Bowl şampiyonu olmayı başardı.
