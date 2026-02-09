Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks - Son Dakika
Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks

09.02.2026 09:41  Güncelleme: 09:53
Seattle Seahawks, Super Bowl LX finalinde New England Patriots'ı 29-13 mağlup ederek tarihinde ikinci kez NFL şampiyonluğunu kazandı.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'u Seattle Seahawks kazandı. 60. Super Bowl finali, Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynandı.

SAVUNMA MAÇA DAMGA VURDU

Seattle Seahawks, New England Patriots karşısında etkili savunmasıyla öne çıktı. Patriots'ın oyun kurucusu Drake Maye, Seahawks savunması tarafından altı kez sack ile durduruldu ya da oyun dışı bırakıldı.

İLK TOUCHDOWN DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE GELDİ

Karşılaşmadaki ilk touchdown ancak dördüncü çeyrekte kaydedildi. AJ Barner, Drake Maye'in fumble'ı sonrası Sam Darnold'ın pasını yakalayarak skoru 19-0'a taşıdı.

JASON MYERS'TAN SUPER BOWL REKORU

Seattle Seahawks adına sahaya çıkan Jason Myers, beş field goal atışıyla Super Bowl tarihine geçti ve rekor kırdı.

PATRİOTS'IN UMUDU KISA SÜRDÜ

Mack Hollins'in 32 metrelik touchdown'ı New England Patriots'a kısa süreli bir umut verdi. Ancak Seattle savunması, Drake Maye'in iki pasını interception ile keserek oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Bu interception'lardan birinin touchdown'a dönüşmesiyle Seahawks galibiyeti kesinleşti.

TARİHTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Seattle Seahawks, bu sonuçla birlikte tarihinde ikinci kez Super Bowl şampiyonu olmayı başardı.

