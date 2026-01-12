Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle - Son Dakika
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

12.01.2026 09:10
Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde kaleyi Günay Güvenç'e emanet etmesi sonrası yedek kalan Uğurcan Çakır'ın rahatsızlığı iddia edildi. Milli kaleci Fenerbahçe derbisinde yedek kalmasından rahatsız oldu ve bu durumu teknik direktör Okan Buruk'a özel görüşmeyle iletti. Okan Buruk'un kaleci rotasyonunda oluşan dengenin korunması için çözüm arayışlarına başladığı aktarıldı.

SPOT: Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın kaleyi Günay Güvenç'e emanet etmesi tartışma yaratırken, yedek kalan Uğurcan Çakır'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre milli kaleci, Fenerbahçe derbisinde kulübede kalmasından rahatsız oldu ve bu durumu Okan Buruk'a özel görüşmeyle iletti.

KALE TERCİHİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sahaya kalede Günay Güvenç ile çıktı. Sarı-kırmızılıların derbiyi 2-0 kaybetmesinin ardından, teknik direktör Okan Buruk'un Uğurcan Çakır yerine Günay'ı tercih etmesi gündem oldu.

UĞURCAN, RAHATSIZLIĞINI OKAN BURUK'A İLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu. Haberde, milli kalecinin Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptığı ve bu rahatsızlığını bizzat bildirdiği öne sürüldü.

"HUZURSUZLUK" İDDİASI

Aynı haberde, Günay Güvenç'in de yedek kalması durumunda huzursuz olabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Okan Buruk'un kaleci rotasyonunda oluşan dengeyi korumak adına çözüm arayışına girdiği aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hakan1122 hakan1122:
    Türk futbol tarihininbonservisi en pahalı kaleci transferi 36 milyon euro yedek kulübesinde ve nedeni sadece zeminin ıslaklığı fakat sağlam kadro tercihi olan teknik direktör nedense rotasyon bahanesi var finalde Fenerbahçe ile oynayacak ve yedek kaleci oynatacak halen buna inanan var mı? 13 2 Yanıtla
  • Hüseyin Solmaz Hüseyin Solmaz:
    çocuk kesinlikle haklı Günay efendi bu takımın yedek kalecisi tirip atmayacak oturacak bekleyecek 1.kaleci sakatlanınca oynayacak Okan yeter artık adamlar 3 gündür dalga geçiyor bizimle senin aptalca kararların yüzünden 9 1 Yanıtla
  • 4sqks9kfbq 4sqks9kfbq:
    haber külliyen yalan. iki kalecinin de umurunda değil. 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.