Derbide yedek kalan Uğurcan Çakır'dan flaş hamle: Okan Buruk'a bizzat bildirdi
SPOT: Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın kaleyi Günay Güvenç'e emanet etmesi tartışma yaratırken, yedek kalan Uğurcan Çakır'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre milli kaleci, Fenerbahçe derbisinde kulübede kalmasından rahatsız oldu ve bu durumu Okan Buruk'a özel görüşmeyle iletti.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sahaya kalede Günay Güvenç ile çıktı. Sarı-kırmızılıların derbiyi 2-0 kaybetmesinin ardından, teknik direktör Okan Buruk'un Uğurcan Çakır yerine Günay'ı tercih etmesi gündem oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu. Haberde, milli kalecinin Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptığı ve bu rahatsızlığını bizzat bildirdiği öne sürüldü.
Aynı haberde, Günay Güvenç'in de yedek kalması durumunda huzursuz olabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Okan Buruk'un kaleci rotasyonunda oluşan dengeyi korumak adına çözüm arayışına girdiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)