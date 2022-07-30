Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor - Son Dakika
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Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor

30.07.2022 21:29
Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor

Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar kent meydanına kurulan dev ekrandan karşılaşmayı takip etti.

Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar kent meydanına kurulan dev ekrandan karşılaşmayı takip etti.

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sivasspor taraftarları, kent meydanına kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Maç saati öncesi Buruciye Medresesi ile Kale Cami yanında bulunan boş alana maç için Sivas Belediyesi tarafından dev ekran kuruldu. Maçın dev ekrandan canlı yayınlanacağını duyan Sivaslılar 2 saat önceden alana akın etti. Binlerce Sivasspor taraftarı maç öncesi takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşale yakıp, halay çekti.

YORUMLAR
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Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Sivas'ta Süper Kupa heyecanı Sivas'ta Süper Kupa heyecanı
Kaynak: DHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor - Son Dakika
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