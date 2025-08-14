Süper Kupa\'nın sahibi Paris Saint Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu arasında gerçekleştirilen UEFA Süper Kupa finalinin bu sezon 50.'si yapıldı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ile Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham, Süper Kupa finalinde Bluenergy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Micky van de Ven ve 48. dakikada Cristian Romero attı. PSG'nin golleri ise 85. dakikada Lee Kang-in ile 90+4. dakikada Gonçalo Ramos'tan geldi.
90 dakikası 2-2 biten maçta direkt penaltıya gidildi. Penaltıları 4-3 kazanan PSG, 50. UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
