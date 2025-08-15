Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. ve 4. hafta programını açıkladı. Buna göre Kayserispor- Galatasaray maçı 24 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak.
Kayserispor'un 3. haftada sahasındaki Galatasaray ile 4.haftada ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın 3.ve 4.haftada oynayacağı maç programı şu şekilde;
3.Hafta
Kayserispor-Galatasaray
25 Ağustos 2025 Pazar/ 21.30
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
4.Hafta
Kocaelispor-Kayserispor
30 Ağustos 2025 Cumartesi/ 19.00
Kocaeli Stadyumu - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Süper Lig 3. ve 4. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?