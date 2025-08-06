Süper Lig 2025-2026 Takım ve Stadyumları Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 2025-2026 Takım ve Stadyumları Açıklandı

Süper Lig 2025-2026 Takım ve Stadyumları Açıklandı
06.08.2025 12:22  Güncelleme: 12:25
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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 11 ilden 18 takım, 17 stadyumda mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 11 ilden 18 takım, 17 stadyumda mücadele edecek.

Süper Lig'in 68. sezonunda 11 ilden 18 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon 13 ilden 19 takımın mücadele ettiği ligde en fazla İstanbul'dan takım bulunuyor. 7 İstanbul takımının şampiyonluk yarışı vereceği Süper Lig'de geçen sezon Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Sivasspor küme düşerken, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük lige yükseldi.

Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Ankara'dan Gençlerbirliği, Trabzon'dan Trabzonspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Samsun'dan Samsunspor, Rize'den Çaykur Rizespor ve Kocaeli'den Kocaelispor yer alacak.

En fazla kapasite Fatih Karagümrük'ün, en az Alanyaspor'un

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda müsabakalara ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki verilere göre; Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı stadyumun kapasitesi 77 bin 563. Bu stadı, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı 53 bin 978 kişi kapasiteli RAMS Park takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında da Fenerbahçe'nin müsabakalarını yaptığı 47 bin 430 kapasiteli Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bulunuyor. Alanyaspor'un bu sezon maçlarını oynayacağı 9 bin 784 seyircili Alanya Oba Stadyumu ise bu sezon ligde en az kapasiteli stat olarak yer alıyor.

Süper Lig'de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan kapasiteleri şöyle:

Ankara

Eryaman Stadyumu: 20 bin (Gençlerbirliği)

Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı: 29 bin 307 (Antalyaspor)

Alanya Oba Stadyumu: 9 bin 784 (Alanyaspor)

Gaziantep

Gaziantep Stadyumu: 30 bin 320 (Gaziantep FK)

İstanbul

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park: 53 bin 978 (Galatasaray)

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi: 47 bin 430 (Fenerbahçe)

Tüpraş Stadyumu: 42 bin 445 (Beşiktaş)

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu: 17 bin 67 (Başakşehir)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13 bin 797 (Kasımpaşa, Eyüpspor)

Atatürk Olimpiyat Stadyumu: 77 bin 563 (Fatih Karagümrük)

İzmir

Gürsel Aksel Stadyumu: 20 bin 756 (Göztepe)

Kayseri

Kayseri Stadyumu: 31 bin 856 (Kayserispor)

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 41 bin 600 (Konyaspor)

Kocaeli

Kocaeli Stadyumu: 34 bin 829 (Kocaelispor)

Rize

Rize Stadyumu: 14 bin 850 (Çaykur Rizespor)

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu: 33 bin 303 (Samsunspor)

Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi: 40 bin 980 (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig 2025-2026 Takım ve Stadyumları Açıklandı - Son Dakika

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