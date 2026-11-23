Süper Lig'de 12. hafta sona ererken Galatasaray 31 puanla liderliğini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Galatasaray sahasında Samsunspor'u 2-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü; Trabzonspor 28 puanla ikinci, Beşiktaş 25 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçında İstanbul Başakşehir, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Arca Çorum FK'yi 4-2 yendi.
Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 28 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek 25 puanla ligde 3. basamağa yükselirken sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.
Konuk olduğu Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe de 20 puanla ligde haftayı 6. basamakta tamamladı.
Sonuçlar:
Ligde 12. haftada oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0
Galatasaray-Samsunspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: 0-2
Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-2
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 2-4
Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0
İstanbul Başakşehir-Arca Çorum FK: 4-2
Puan durumu:
Süper Lig'de 12. hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|12
|10
|1
|1
|29
|16
|13
|31
|2.TRABZONSPOR
|12
|9
|1
|2
|27
|8
|19
|28
|3.BEŞİKTAŞ
|12
|8
|1
|3
|27
|14
|13
|25
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|7
|2
|3
|28
|17
|11
|23
|5.KASIMPAŞA
|12
|6
|5
|1
|19
|12
|7
|23
|6.FENERBAHÇE
|12
|6
|2
|4
|31
|12
|19
|20
|7.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|12
|6
|2
|4
|23
|19
|4
|20
|8.KOCAELİSPOR
|12
|6
|2
|4
|15
|11
|4
|20
|9.GÖZTEPE
|12
|5
|3
|4
|23
|19
|4
|18
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|12
|5
|2
|5
|15
|16
|-1
|17
|11.ARCA ÇORUM FK
|12
|5
|1
|6
|23
|25
|-2
|16
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|4
|2
|6
|13
|21
|-8
|14
|13.ERZURUMSPOR FK
|12
|4
|2
|6
|10
|18
|-8
|14
|14.CORENDON ALANYASPOR
|12
|3
|3
|6
|10
|20
|-10
|12
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|12
|2
|2
|8
|8
|18
|-10
|8
|16.GAZİANTEP FK
|12
|2
|2
|8
|9
|20
|-11
|8
|17.SAMSUNSPOR
|12
|2
|1
|9
|12
|28
|-16
|7
|18.EYÜPSPOR
|12
|1
|0
|11
|3
|31
|-28
|3
13. haftada derbi heyecanı yaşanacak
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya gelecek.
Ligde 13. haftanın programı şu şekilde:
27 Kasım Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
28 Kasım Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)
29 Kasım Pazar:
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)
30 Kasım Pazartesi:
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
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