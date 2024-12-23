Süper Lig'de 17. Hafta Sona Erdi

Spor

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı.

Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.

Lider Galatasaray, puan farkını 8'e çıkardı

Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.

Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1

Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0

Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5

Göztepe- Çaykur Rizespor: 3-0

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3

Puan durumu

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 16 14 2 0 47 19 28 44 2.FENERBAHÇE 16 11 3 2 40 15 25 36 3.REEDER SAMSUNSPOR 16 9 3 4 29 17 12 30 4.GÖZTEPE 16 8 4 4 31 21 10 28 5.İKAS EYÜPSPOR 17 7 6 4 25 18 7 27 6.BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 25 18 7 26 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 16 6 5 5 27 23 4 23 8.GAZİANTEP FK 16 6 3 7 22 24 -2 21 9.ONVO ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 28 -8 21 10.KASIMPAŞA 16 4 8 4 22 23 -1 20 11.TÜMOSAN KONYASPOR 16 5 5 6 18 23 -5 20 12.ÇAYKUR RİZESPOR 16 6 2 8 16 25 -9 20 13.TRABZONSPOR 16 4 7 5 24 22 2 19 14.NET GLOBAL SİVASSPOR 17 5 4 8 20 27 -7 19 15.CORENDON ALANYASPOR 16 4 6 6 16 19 -3 18 16.BELLONA KAYSERİSPOR 16 3 6 7 16 32 -16 15 17.SİPAY BODRUM FK 16 4 2 10 12 22 -10 14 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 1 6 9 14 27 -13 9 19.ADANA DEMİRSPOR 16 2 2 12 15 36 -21 5 NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA