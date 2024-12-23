Süper Lig'de 17. Hafta Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de 17. Hafta Sona Erdi

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçları tamamlandı; Galatasaray liderliğini sürdürdü.

23.12.2024 23:16
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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı.

Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.

Lider Galatasaray, puan farkını 8'e çıkardı

Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.

Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1

Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0

Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5

Göztepe- Çaykur Rizespor: 3-0

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3

Puan durumu

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY16142047192844
2.FENERBAHÇE16113240152536
3.REEDER SAMSUNSPOR1693429171230
4.GÖZTEPE1684431211028
5.İKAS EYÜPSPOR177642518727
6.BEŞİKTAŞ167542518726
7.RAMS BAŞAKŞEHİR166552723423
8.GAZİANTEP FK166372224-221
9.ONVO ANTALYASPOR166372028-821
10.KASIMPAŞA164842223-120
11.TÜMOSAN KONYASPOR165561823-520
12.ÇAYKUR RİZESPOR166281625-920
13.TRABZONSPOR164752422219
14.NET GLOBAL SİVASSPOR175482027-719
15.CORENDON ALANYASPOR164661619-318
16.BELLONA KAYSERİSPOR163671632-1615
17.SİPAY BODRUM FK1642101222-1014
18.ATAKAŞ HATAYSPOR161691427-139
19.ADANA DEMİRSPOR1622121536-215
NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 17. Hafta Sona Erdi - Son Dakika

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