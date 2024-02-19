Süper Lig\'de 26. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sonuçlar
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor- İstanbulspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3
Siltaş Yapı Pendikspor- Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3
Beşiktaş- Tümosan Konyaspor: 2-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|26
|22
|3
|1
|55
|14
|41
|69
|2.FENERBAHÇE
|26
|21
|4
|1
|68
|21
|47
|67
|3.TRABZONSPOR
|26
|13
|4
|9
|42
|33
|9
|43
|4.BEŞİKTAŞ
|26
|13
|4
|9
|37
|31
|6
|43
|5.KASIMPAŞA
|26
|11
|6
|9
|47
|48
|-1
|39
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|10
|6
|10
|28
|37
|-9
|36
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|26
|8
|11
|7
|31
|29
|2
|35
|8.EMS YAPI SİVASSPOR
|26
|8
|10
|8
|30
|36
|-6
|34
|9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|26
|9
|6
|11
|33
|33
|0
|33
|10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|26
|7
|11
|8
|39
|35
|4
|32
|11.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|26
|9
|8
|9
|32
|36
|-4
|32
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|8
|6
|12
|30
|36
|-6
|30
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|6
|11
|9
|30
|32
|-2
|29
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|26
|6
|11
|9
|32
|35
|-3
|29
|15.CORENDON ALANYASPOR
|26
|6
|11
|9
|31
|39
|-8
|29
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|26
|7
|7
|12
|31
|30
|1
|28
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|26
|7
|7
|12
|31
|38
|-7
|28
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|26
|6
|8
|12
|31
|51
|-20
|26
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|26
|5
|10
|11
|24
|39
|-15
|25
|20.İSTANBULSPOR
|26
|3
|6
|17
|20
|49
|-29
|12
27. hafta programı
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 26. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
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