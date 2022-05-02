Süper Lig'de 35'inci haftanın ardından - Son Dakika
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Süper Lig'de 35'inci haftanın ardından

02.05.2022 11:13
Süper Lig'de 35'inci haftanın ardından

Haftanın olayı: Zirvede düğüm çözüldüFenerbahçe, seriyi Gaziantep karşısında sürdürdüKonyaspor'a ikincilik yarışında ağır darbeAltay ve Çaykur Rizespor, lige 1 hafta daha tutunduSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 35'inci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.

Haftanın olayı: Zirvede düğüm çözüldü

Fenerbahçe, seriyi Gaziantep karşısında sürdürdü

Konyaspor'a ikincilik yarışında ağır darbe Altay ve Çaykur Rizespor, lige 1 hafta daha tutunduSezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 35'inci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği haftada oynanan 10 karşılaşmada 41 gol atıldı ve 4.1 gol ortalaması yakalandı.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynanan karşılaşmalarda deplasman ekiplerinin dominasyonu dikkat çekti. Geride kalan haftada deplasman takımları 6 galibiyet alırken, 3 karşılaşmada ise ev sahibi ekipler sahadan galip ayrıldı. Haftanın berabere biten tek karşılaşması ise Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması oldu.HAFTANIN OLAYI: ZİRVEDE DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜSüper Lig'in 35'inci haftasında zirvedeki düğüm çözüldü. Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin ilk haftasından itibaren ligi domine eden bordo-mavili ekip, sezonun ilk 15 haftasında mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavili ekip, ezeli rakipleri olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da bu sezon hiç mağlup olmadı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, çıktığı 6 derbi maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti. FENERBAHÇE, SERİYİ GAZİANTEP KARŞISINDA SÜRDÜRDÜFenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe gelişiyle birlikte yakaladığı çıkışı, Gaziantep FK karşısında da devam ettirdi. Diego Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, puanını 68'e yükselterek haftayı 2'nci sırada tamamladı. Ligde oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin 11 maçtır ise bileği bükülmüyor. Fenerbahçe, ligin 36'ncı haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.KONYASPOR'A İKİNCİLİK YARIŞINDA AĞIR DARBESüper Lig'in bu sezon en flaş takımlarının başında yer alan İttifak Holding Konyaspor, ligin 35'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 1-0 öne geçen Konyaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak bu sezon iç sahadaki 2'nci mağlubiyetini aldı. 64 puanda kalan yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla aradaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı. Konyaspor, ligin 36'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.ALTAY VE ÇAYKUR RİZESPOR, LİGE 1 HAFTA DAHA TUTUNDUSpor Toto Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından gözler, düşme hattına çevrildi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin daha önce küme düşmesinin kesinleştiği Süper Lig'de, küme düşecek diğer iki takım ise önümüzdeki haftalarda belli olacak. Küme düşme hattındaki takımlardan Altay, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 mağlup ederek umutlarını bir hafta daha diri tutmayı başardı. Gaziantep FK'nın önümüzdeki üç haftada sadece 1 puan alması durumunda bu iki takım, ligden düşen son iki takım olacak. Ligin 36'ncı haftasında Gaziantep FK, Yukatel Kayserispor'u; Altay ise GZT Giresunspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de 35'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 35'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 35'inci haftanın ardından
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Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Gaziantep, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 35'inci haftanın ardından - Son Dakika


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