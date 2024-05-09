Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig\'de 36. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 36. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor maçını Direnç Tonusluoğlu, Trabzonspor-İstanbulspor maçını Emre Kargın yönetecek. Diğer maçlarda ise Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Şansalan ve Atilla Karaoğlan görev yapacak.

09.05.2024 12:33
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Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor- İstanbulspor: Emre Kargın

VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray: Volkan Bayarslan

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

Yukatel Adana Demirspor- Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Corendon Alanyaspor- Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Atakaş Hatayspor- MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

Siltaş Yapı Pendikspor- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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