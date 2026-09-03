Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. 5 Eylül'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Diğer maçlarda ise Kadir Sağlam, Yasin Kol, Oğuzhan Çakır gibi isimler görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 5 Eylül Cumartesi oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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