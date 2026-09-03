Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. 5 Eylül'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Diğer maçlarda ise Kadir Sağlam, Yasin Kol, Oğuzhan Çakır gibi isimler görev alacak.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 5 Eylül Cumartesi oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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