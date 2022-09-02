Süper Lig'de şampiyonluk oranları revize edildi. 5. hafta maçları öncesi Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olarak görülmeye devam etti.
Geçen hafta Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk açık ara en güçlü adayı olarak görülüyor. Sarı-lacivertlilerin 3.00'lık oranı 3.25 olarak güncellendi. Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor'un oranı ise 3.90 olarak değiştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın oranları geçen haftaya göre düşüş gösterdi ve iki takıma aynı oran verildi. Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, 4.20'ye çekildi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı da 4.20 olarak duyuruldu.
Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları şöyle:
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori - Son Dakika