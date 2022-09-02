Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori

02.09.2022 20:33

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Geçen hafta Konyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'nin oranı 3.00'ten 3.25'e çıkarken hala açık ara şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları revize edildi. 5. hafta maçları öncesi Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olarak görülmeye devam etti.

ORAN DEĞİŞTİ AMA FAVORİ DEĞİŞMEDİ

Geçen hafta Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk açık ara en güçlü adayı olarak görülüyor. Sarı-lacivertlilerin 3.00'lık oranı 3.25 olarak güncellendi. Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor'un oranı ise 3.90 olarak değiştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın oranları geçen haftaya göre düşüş gösterdi ve iki takıma aynı oran verildi. Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, 4.20'ye çekildi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı da 4.20 olarak duyuruldu.

Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları şöyle:

  • Fenerbahçe - 3.25
  • Trabzonspor - 3.90
  • Galatasaray - 4.20
  • Beşiktaş - 4.20
  • Başakşehir - 18.00
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Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori - Son Dakika
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