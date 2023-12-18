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Süper Lig'de cezalı futbolcuların maçları değişti - Son Dakika
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Süper Lig'de cezalı futbolcuların maçları değişti

Süper Lig'de hakem saldırısı sonrası ara verilen lig, 17. hafta maçlarıyla devam edecek. Cezalı duruma düşen futbolcuların cezaları da maç takvimine göre değişti.

Süper Lig\'de cezalı futbolcuların maçları değişti
18.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 10:44
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Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından ara verilen Süper Lig'de heyecan 17'nci hafta karşılaşmalarıyla sürecek.

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından ligler önce süresiz durdurulmuştu. Daha sonra açıklanan kararla liglerin 19 Aralık Salı günü kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi. Ligde 16'ncı hafta karşılaşmaları 10 Ocak 2024'e ertelenirken sezonun heyecanı 17'nci hafta müsabakalarıyla sürecek. Süper Lig'de maç takviminin değişmesiyle 15'inci haftada sarı veya kırmızı kart görerek bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşen futbolcuların cezalarını hangi müsabakada çekeceği önce tartışma konusu oldu, ardından cezaların sıradaki maçta işleneceği kurallarda belli oldğu için tartışmalar kapandı.

FUTBOLCULARIN CEZALI MAÇLARI DEĞİŞTİ

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Samet Akaydin, Kadıköy'de oynanacak müsabaka yerine Kayserispor deplasmanında sarı kart cezasını tamamlayacak.

Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek. Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için zorlu rakipleri karşısında cezalarını çekecek.

Antalyaspor'da forvet Adam Buksa, Pendikspor yerine Kasımpaşa karşısında; ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Başakşehir FK'nın savunma oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçının ertelenmesiyle cezasını Sivasspor önünde tamamlayacak.

Öte yandan olaylı karşılaşmada ikinci sarı kartların ardından oyundan atılan Ankaragücü forması giyen Ali Sowe, cezasını Alanyaspor yerine Hatay karşısında; Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun cezası ise Beşiktaş mücadelesinin 10 Ocak 2024'e ertelenmesiyle Pendikspor önünde geçerli olacak.

Öte yandan Antalyaspor'da direkt kırmızı kartla oyundan atılan Erdal Rakip ise cezasını deplasmandaki Pendikspor maçının yerine iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla çekmeye başlayacak.

CEZALI FUTBOLCULAR

Süper Lig'de 16'ncı hafta yerine 17'nci haftada cezalarını çekmeye başlayacak oyuncular şöyle:

Fernando Muslera - Sarı kart

Samet Akaydin - Sarı kart

Güven Yalçın - Sarı kart

Otabek Shukurov - Sarı kart

Federico Ceccherini - Sarı kart

Adam Buksa - Sarı kart

Ali Sowe - Kırmızı kart

Emirhan Topçu - Kırmızı kart

Erdal Rakip - Kırmızı kart

Jerome Opoku - Kırmızı kart

Kaynak: DHA
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