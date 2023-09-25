Erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika

Erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Güncelleme: 25.09.2023 17:24

Süper Lig'deki erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 3. haftadan ertelenen maçlar için atanan hakemler arasında Abdulkadir Bitigen, Ümit Öztürk ve Zorbay Küçük de bulunuyor. İstanbulspor-Galatasaray maçını Bitigen, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını Öztürk ve Fenerbahçe-Başakşehir maçını ise Küçük düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakalarında görev yapacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

26 Eylül Salı

27 Eylül Çarşamba

28 Eylül Perşembe

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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