Erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu
Son Güncelleme: 25.09.2023 17:24
Süper Lig'deki erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 3. haftadan ertelenen maçlar için atanan hakemler arasında Abdulkadir Bitigen, Ümit Öztürk ve Zorbay Küçük de bulunuyor. İstanbulspor-Galatasaray maçını Bitigen, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını Öztürk ve Fenerbahçe-Başakşehir maçını ise Küçük düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakalarında görev yapacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
26 Eylül Salı
27 Eylül Çarşamba
28 Eylül Perşembe
Alper Kızıltepe
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